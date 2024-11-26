У програмі "Резерв+" може з’явитися нова корисна функція

Цікава ініціатива

У додатку для військовозобов’язаних "Резерв+" може з’явитися нова корисна функція, яка буде своєрідним "трекінгом повістки". Завдяки цьому людина зможе ознайомитися з інформацією про всі етапи відправки повістки, включаючи статус документа та його номер.

Про це заявила заступниця міністра оборони із цифровізації Катерина Чорногоренко. За її словами, це дало б змогу забезпечити прозорість відносин між громадянами та державою.

На сьогоднішній день у додатку "Резерв+" немає електронних повісток, але користувачам було б набагато комфортніше, якби вони могли мати доступ до своєрідного "трекінгу повістки". Це дозволило б швидко ознайомлюватися з інформацією про всі етапи надсилання повістки.

Актуальність такої опції пов’язана з тим, що в Україні трапляються випадки, коли військовозобов’язаний громадянин навіть не знає, що на його прізвище відправили повістку. Це може бути пов’язане з помилками на адресі, невчасному оновленні даних тощо.

У "Резерві+" можуть запровадити систему інформування людини про зміни в її особистій справі, яка стане своєрідним "трекінгом повістки". Це допоможе військовозобов’язаним не пропустити повістку та уникнути подальших неприємностей.

Нагадаємо, цього року Міноборони запустило електронний кабінет для призовників, військовозобов’язаних та резервістів у вигляді мобільного додатка "Резерв+".

Завдяки йому можна оновити свої облікові дані, не відвідуючи територіальні центри комплектування (ТЦК), а також створити електронний військово-обліковий документ, який має спеціальний QR-код.

А в жовтні в "Резерв+" з’явилися нові функції :

Бронювання відображається як окремий вид відстрочення (відповідно до чинних законів).

Додано функцію оновлення бази неактивних електронних військово-облікових документів під час сканування QR-кодів.

Додано можливість перевірити справжність повістки через QR-код.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи можуть вручити повістку тим, хто має документи в "Резерв+". Якщо все добре з документами, вас абсолютно необов’язково направлять у військкомат.