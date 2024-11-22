Скільки чоловіків в Україні ще можна призвати (інфографіка)
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Значна частина чоловіків перебуває за кордоном або є непридатною
Загальна кількість українців чоловічої статі віком від 25 до 60 років становить понад 11 млн чоловіків. Мобілізаційний резерв становить 3,7 млн осіб.
Про це повідомляє Financial Times. Британська газета подала інфографіку за даними Комітету Верховної Ради України з економіки.
Зазначається, що з 11 млн. чоловіків — 7,4 млн не можуть бути мобілізовані або вже мобілізовані. З них уже служать – 1,2 млн.
2,9 млн. мешкають на окупованих територіях. Ще 600 тисяч людей є заброньованими. За кордоном проживає 1,3 млн людей.
При цьому із загальної кількості — 0,6 млн є критично важливими працівниками. 1,5 млн. непридатні до військової служби.
Інші 3,7 млн – чоловіки, яких можна мобілізувати. З цієї кількості 900 тис. чоловіків не зареєстровані у жодних реєстрах.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що речник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Полтавської області Роман Істомін назвав умови, за яких в Україні перестануть мобілізувати чоловіків. Він наголосив, що Сили оборони стримують окупантів, але для них потрібне поповнення, а ТЦК є основним механізмом мобілізації.