Скільки чоловіків в Україні ще можна призвати (інфографіка)

Значна частина чоловіків перебуває за кордоном або є непридатною

Загальна кількість українців чоловічої статі віком від 25 до 60 років становить понад 11 млн чоловіків. Мобілізаційний резерв становить 3,7 млн ​​осіб.

Про це повідомляє Financial Times. Британська газета подала інфографіку за даними Комітету Верховної Ради України з економіки.

Зазначається, що з 11 млн. чоловіків — 7,4 млн не можуть бути мобілізовані або вже мобілізовані. З них уже служать – 1,2 млн.

2,9 млн. мешкають на окупованих територіях. Ще 600 тисяч людей є заброньованими. За кордоном проживає 1,3 млн людей.

При цьому із загальної кількості — 0,6 млн є критично важливими працівниками. 1,5 млн. непридатні до військової служби.

Інші 3,7 млн ​​– чоловіки, яких можна мобілізувати. З цієї кількості 900 тис. чоловіків не зареєстровані у жодних реєстрах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що речник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Полтавської області Роман Істомін назвав умови, за яких в Україні перестануть мобілізувати чоловіків. Він наголосив, що Сили оборони стримують окупантів, але для них потрібне поповнення, а ТЦК є основним механізмом мобілізації.