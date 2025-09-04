Одеса поволі сповзає до моря? У місті помітили небезпечне природне явище (фото)
Це виглядає моторошно
В Одесі на станції 3-й Фонтан мешканці виявили незвичайне та тривожне явище. В одному з місць тріснула земля, утворивши масштабні тріщини та провали.
На опублікованих кадрах у місцевих телеграм-каналах видно, як ґрунт покритий глибокими тріщинами, які місцями перетворилися на справжні вирви. Деякі тріщини настільки широкі, що в них можна розгледіти відкриту землю та камінь.
Особливо помітними є три основні зони ураження: довга звивиста тріщина, що тягнеться через усю ділянку, більш широкий провал у формі розгалуженої мережі та кілька менших, але глибоких розломів. Навколо основних тріщин земля покрита дрібнішими розколинами, що свідчить про нестабільність всього масиву ґрунту.
Таке явище може бути пов'язане з кількома факторами: підземним вимиванням ґрунту внаслідок аварій водопроводу, природними геологічними процесами, або ж надмірним висушуванням глинястого ґрунту через тривалу посуху.
Реакція українців
Українці у коментарях під дописом написали свою думку. Хтось був вражений наскільки, що замість слів написали нецензурну лайку. Інші припустили, що це через будівництво на схилі.
