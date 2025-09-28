Одеса офіційно розриває зв’язки із "руськім міром". Що вигадала влада за три роки

Одеса обговорює важливий документ

Після трьох років роботи та численних вимог активістів виключити російські та радянські наративи, Одеська міська рада представила громадськості проєкт Статуту міста. Новий варіант гарантує прозорість влади, а також визначає 5 нових дат міських свят та гімн Одеси.

Проєкт документа оприлюднено на офіційному сайті Одеської міськради. Подальше рішення за депутатами, які розглянуть його на засіданні.

Нові свята

В оновленому Статуті виключені згадки про Російську імперію та подвиги її військових. Натомість акцент зроблено на більш давнє коріння міста. У документі наголошується, що містобудівні традиції Одеси сягають ще античності. Так, археологічні знахідки та карти XIV століття (зокрема 1311 року) підтверджують існування торгового пункту Джинестра в районі нинішньої затоки. Перша письмова згадка порту під назвами Кочубієв, Качібей чи Хаджибей датується 19 травня 1415 року.

Тому місцева влада вирішила оголосити новим міським святом 19 травня. Цього дня щорічно відзначатиметься День першої письмової згадки порту.

Усього ж одесити отримали п’ять офіційних міських свят:

1 квітня — День гумору;

10 квітня — День визволення Одеси від нацистських загарбників;

19 травня — День першої письмової згадки порту (Кочубієв, Качібей, Хаджибей);

2 вересня — День міста;

3 вересня — День міста-побратима та міста-партнера.

Гімн міста

Зміни торкнулися й гімну. Якщо раніше ним вважалася арія Тоні з оперети "Біла акація", то тепер головною піснею Одеси стане "Край Чорного моря". Її автори – поет Семен Кірсанов та композитор Модест Табачников, а український переклад тексту виконав Сергій Осока.

Те місто я бачив не раз уві сні,

Грайливе, солоне, ігристе,

Край Чорного моря відкрилось мені

В квітучих акаціях місто

Край Чорного моря!

Те море, в якому я плив і тонув,

Той берег, ясний і погожий.

Повітрям, яке у дитинстві вдихнув,

Напитися й досі не можу.

Край Чорного моря!

Повік не забуду бульвар і маяк,

вогні пароплавів, як свічі,

і лавку, де ми, о кохана моя,

поглянули вперше у вічі –

Край Чорного моря!

Земля, до якої мій друг-одесит

тулився, обпалений боєм.

В зажурі над ним Батьківщина стоїть,

і назване місто героєм –

Край Чорного моря!

Життя зостається прекрасним завжди,

Грайливе, солоне, іскристе.

І нас щовесни повертає сюди,

В Одесу, у сонячне місто.

Край Чорного моря!

Контроль городян над владою

Новий Статут охоплює питання місцевого самоврядування, територіального розвитку, культурної політики та механізмів громадського контролю. У ньому закріплено такі форми участі одеситів, як електронні петиції, громадські слухання, місцеві ініціативи та розподіл частини бюджету.

Головне завдання Статуту — привести роботу органів самоврядування у відповідність до українського законодавства, забезпечити відкритість влади та враховувати історичні та культурні особливості міста. Ухвалення документа стане правовою основою для сталого розвитку Одеси та активного включення мешканців до управління міським життям.

