Такі прізвища в Україні давали тільки дуже гарним та ласкавим людям: перевірте своє

Десятки тисяч людей досі носять ці прізвища

Ні для кого не секрет, що кожне українське прізвище має свою історію і може трохи розповісти про те, ким могли бути ваші предки. Наприклад, одні прізвища в давнину давали тільки дуже розумним людям. А інші прізвища могли давати тим, хто відрізнявся гарною зовнішністю та лагідною вдачею.

"Телеграф" зібрав частину таких прізвищ за інформацією товариства "Краєзнавець" імені Василя Івановича Маслова у місті Прилуки.

Голуб, Голубченко – таке прізвище могли дати людині лагідній, тихій і добрій, що мав приємну зовнішність. До речі, на сьогодні прізвище "Голуб" 115-те за поширеністю в Україні, — його носять понад 18 тисяч людей.

Лебідь – це прізвище походить від назви дуже шанованої українцями птиці, так часто зверталися до батьків або ж до людини дуже гарної, з гарною поставою, білим і чистим тілом. Майже 9 тисяч українців зараз мають це прізвище.

Левенець — таке прізвище колись могли давати високому, гарному та розумному хлопцю. В Україні зараз лише 2675 носіїв цього прізвища.

Лялька, Ляльченко – ці прізвища з’явилися від слова "лялька", і так відповідно називали людей, які були красиві та гарненькі, як ляльки. На сьогодні ці прізвища досить рідкісні, — їх носять лише кілька сотень людей.

Мальована, Мальований — це прізвище означає "красивий", "доглянутий". Лише кілька тисяч українців нині носять ці прізвища.

Перепелиця — раніше так ласкаво зверталися до жінок в Україні, і це звернення вважалося дуже приємним та похвальним. Це прізвище зараз в Україні мають понад 8 тисяч людей.

