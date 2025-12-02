Кінця війни чекати недовго? У Раді озвучили позитивний прогноз

Американські партнери хочуть докласти максимум зусиль, щоб зупинити війну

Війна в Україні йде до завершення. Мир може настати вже у найближчі місяці, а може навіть тижні.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський.

Детальніше про це читайте у матеріалі: "Ухилянтам треба ускладнити життя: Веніславський про мобілізацію, блокування рахунків і завершення війни в 2025-му".

Так, за словами народного депутата, своєї думки, яку він озвучував ще у вересні, про те, що війна може закінчитися до кінця 2025, він не змінив.

Більше того, те, що відбулося: ультиматум і намагання швидко досягнути якогось результату, підтверджує, що я правий. Якщо вже такі дії відбуваються, то це свідчить про те, що наші американські партнери хочуть докласти максимум зусиль для того, щоб зупинити війну. Я про це говорив ще в вересні, що як тільки відбудеться зустріч президентів України та США, а потім України, США та наших європейських партнерів, то тут час завершення війни можна буде обраховувати, напевне, тижнями, а не місяцями. І я думаю, що все одно до цього все йде. пояснив Веніславський

Веніславський зазначає, що залишається переконаним, що мир в Україні є короткостроковою перспективою. А війна не триватиме роками.

Можливо, це буде не так швидко, не в цьому році (хоча я цього не виключаю, адже у нас ще є цілий грудень) чи це буде в лютому, березні. сказав Веніславський

