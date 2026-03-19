"13-ту пенсію" можуть отримати деякі українці: скільки платять у 2026 та які правила

У деяких випадках громадянам може прийти відмова

Українці можуть отримати так звану "13 пенсію" у 2026 році. Проте, далеко не всі можуть претендувати на ці виплати.

"Телеграф" розповідає про те, хто та як може отримати "13 пенсію" в Україні. Насамперед варто пояснити, що ця назва — не офіційна. Так називають пенсію померлої людини, яку Пенсійний фонд виплачує після її смерті.

Хто отримує виплату

"13 пенсія" виплачується членам його сім’ї, які жили разом на день смерті, а також непрацездатним членам сім’ї, що перебували на його утриманні, незалежно від того, чи проживали вони разом із померлим пенсіонером на день смерті чи ні.

Скільки платять

Розмір "13 пенсії" — це сума пенсії, яка належала пенсіонеру і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю.

Як отримати

13 пенсія виплачується після подання заяви на недоотримані виплати за померлого пенсіонера. Її можна подати такими способами:

безпосередньо до сервісного центру Пенсійного фонду України;

дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.

13-а пенсія в Україні

Разом із заявою для виплати недоотриманої пенсії до Фонду надаються такі документи:

• свідоцтво про смерть;

• документи, що підтверджують родинні стосунки із померлим пенсіонером (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження);

• документ, що засвідчує особу заявника (паспорт);

• реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);

• реквізити банківського рахунку заявника;

• документи, що засвідчують їхнє проживання з пенсіонером на день смерті (довідка про склад сім’ї або довідка про фактичне місце проживання без реєстрації тощо).

Коли можуть відмовити у пенсії

Якщо родичі померлого пенсіонера не звернуться за нею протягом шести місяців з дня відкриття спадщини, або якщо вони не відповідають вищезазначеним вимогам. Також можуть відмовити у виплаті у разі неправильного оформлення.

