Блиск знову у моді: як стильно прикрасити ялинку "дощиком", щоб позаздрили друзі — яскраві приклади (фото, відео)

Застарілі, але ефектні прикраси знову актуальні

Останніми роками новорічний декор ялинки дотримувався мінімалістичного стилю — з лаконічним оформленням та м’якими, приглушеними відтінками. Проте 2025-го яскраві, звичні прикраси знову входять у моду.

Класичний "дощик", а також мішура, давно вважається неоднозначною різдвяною прикрасою: вона вийшла з моди, виглядає дешево та застаріло. Однак цього року до неї ставляться більш усвідомлено і вона знову привертає увагу як господарів дому, так і дизайнерів.

Замість того, щоб безладно обвішувати мішурою ялинку, краще застосовувати продуманіший метод: невеликі пучки, акуратно укладені на кінці гілок, створюють багатошаровий драпірований ефект і додають новорічному оформленню трохи сяйва.

Якщо ви прикрашаєте ялинку у певному кольорі (наприклад, у трендовому глибокому червоному — на честь китайського символу Червоного Вогняного Коня, золотому чи смарагдово-зеленому), виберіть дощ відповідного металевого відтінку (золото, срібло, мідь). Це створить цілісний та елегантний образ.

Фото: Pexels

Не бійтеся додати трохи більше дощику, якщо хочете створити ефект "засніженої" або "крижаної" ялинки, особливо якщо поєднувати його з прозорими прикрасами під кришталь.

Фото: Pexels

Якщо вам подобається блиск та традиційна новорічна атмосфера, сміливо вішайте дощик! Він допоможе створити святковий настрій та відповідатиме актуальним тенденціям декору 2026 року.

Всі власники пухнастиків знають, як вони люблять гратися з дощиком. Раніше ми писали, як відвадити кота стрибати на прикрашену ялинку.