Завірюха, ожеледиця і хаос на дорогах: Харків очікує різке погіршення погоди
Вітер сягатиме 15 – 20 м/с
У Харкові синоптики прогнозують різке погіршення погодних умов у період із 26 по 29 грудня. Це може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Що потрібно знати:
- Прогнозуються снігопади, хуртовина та сильний західний вітер
- Температура повітря вдень становитиме від -1 до -6 °C, вночі — від -3 до -8 °C
- На дорогах можлива ожеледиця та утворення снігового покриву заввишки 5–10 см
Про це повідомили у Харківському регіональному центрі гідрометеорології. Синоптики зазначили, що зміна погоди у ці дні пов’язана із проходженням активних атмосферних фронтів із північного заходу.
Так, у період з 26 по 29 грудня очікуються снігопади та завірюха. Вітер — західного напрямку, 9 — 14 м/с. 26 грудня пориви 15 – 20 м/с.
"На дорогах ожеледиця. Освіта снігового покриву заввишки 5 – 10 см, місцями до 15 см. Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — йдеться у повідомленні.
Температура повітря вдень буде від -1 до -6 градусів, а вночі від 3 до 8 градусів морозу.
Крім того, синоптики повідомляють, що у січні в Харкові та області очікується рекордна місячна температура повітря – 6,1° морозу. А кліматична норма за період 1991 — 2020 р.р. 4,6 ° морозу.
Місячна кількість опадів передбачається 42 мм. Кліматична норма за період 1991 — 2020 — також 42 мм.
Похолодання в Україні
Нагадаємо, що про похолодання в Україні раніше у коментарі "Телеграфу" попереджав і синоптик Ігор Кібальчич.
За його словами, потужний антициклон зі Скандинавського півострова поступово поширить свій вплив на більшу частину Європи та принесе зниження температури.
"Найхолоднішими стануть 25 і 26 грудня та передноворічні дні з 29 по 31 грудня. Крім того, розсіється похмурість, яка покривала Україну майже весь грудень", — сказав Кібальчич.
Він додав, що сонячних днів побільшає. Оскільки вплив морозного антициклону перешкоджатиме формуванню хмарності.
