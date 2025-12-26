Завірюха, ожеледиця і хаос на дорогах: Харків очікує різке погіршення погоди

Вітер сягатиме 15 – 20 м/с

У Харкові синоптики прогнозують різке погіршення погодних умов у період із 26 по 29 грудня. Це може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Що потрібно знати:

Прогнозуються снігопади, хуртовина та сильний західний вітер

Температура повітря вдень становитиме від -1 до -6 °C, вночі — від -3 до -8 °C

На дорогах можлива ожеледиця та утворення снігового покриву заввишки 5–10 см

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі гідрометеорології. Синоптики зазначили, що зміна погоди у ці дні пов’язана із проходженням активних атмосферних фронтів із північного заходу.

Так, у період з 26 по 29 грудня очікуються снігопади та завірюха. Вітер — західного напрямку, 9 — 14 м/с. 26 грудня пориви 15 – 20 м/с.

"На дорогах ожеледиця. Освіта снігового покриву заввишки 5 – 10 см, місцями до 15 см. Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — йдеться у повідомленні.

Температура повітря вдень буде від -1 до -6 градусів, а вночі від 3 до 8 градусів морозу.

Крім того, синоптики повідомляють, що у січні в Харкові та області очікується рекордна місячна температура повітря – 6,1° морозу. А кліматична норма за період 1991 — 2020 р.р. 4,6 ° морозу.

Місячна кількість опадів передбачається 42 мм. Кліматична норма за період 1991 — 2020 — також 42 мм.

Похолодання в Україні

Нагадаємо, що про похолодання в Україні раніше у коментарі "Телеграфу" попереджав і синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, потужний антициклон зі Скандинавського півострова поступово поширить свій вплив на більшу частину Європи та принесе зниження температури.

"Найхолоднішими стануть 25 і 26 грудня та передноворічні дні з 29 по 31 грудня. Крім того, розсіється похмурість, яка покривала Україну майже весь грудень", — сказав Кібальчич.

Він додав, що сонячних днів побільшає. Оскільки вплив морозного антициклону перешкоджатиме формуванню хмарності.

