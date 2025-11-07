Називав себе другом Дурова та вкрав 500 млн доларів. В ОАЕ вбили російського криптошахрая з дружиною (фото)

До викрадення та вбивства Новака нібито причетні громадяни Росії

У Об'єднаних Арабських Еміратах вбили російського криптошахрая Романа Новака та його дружину. Новак неодноразово називав себе другом Павла Дурова — російського бізнесмена, який є співзасновником соціальної мережі "ВКонтакте" та месенджера Telegram.

Як пишуть росЗМІ, подружжя Новаків зникло ще місяць тому – вони перестали відповідати рідним на дзвінки та повідомлення. Востаннє телефони Новаков подавали сигнал із Кейптауна (ПАР) 4 жовтня і потім зникли.

Родина почала розшукувати зниклих. Слідство встановило, що Новака та його дружину викрали здирники. Коли зрозуміли, що викупу не буде, викрадачі вбили пару.

За даними "Бази", до викрадення та вбивства причетні громадяни Росії. Їх нібито вже затримали та планують екстрадувати до Санкт-Петербурга для подальшого слідства.

За даними Слідчого комітету РФ, Новака та його дружину викрали "інвестори", які їм запропонували зустрітися в місті Хатта за 130 км від Дубая. Спочатку подружжя їхало з особистим водієм, а потім пересіло в іншу машину. Далі зв'язок із ними обірвався.

У подружжя лишилися неповнолітні діти. Їх вже забрали родичі Новаків.

Новак називав себе другом Павла Дурова

Новак часто казав, що він є другом Павла Дурова. Щобільше, він представлявся членом ради директорів Telegram та "заступником" віцепрезидента компанії Іллі Перекопського.

Роман Новак

Що відомо про Романа Новака

Роман Новак відомий у Росії через свої криптовалютні проєкти та шахрайські схеми. Він створив програму для швидких криптопереказів Fintopio та залучив сотні мільйонів доларів інвестицій, обіцяючи співпрацю з великими IT-компаніями. Після отримання коштів Новак зник, залишивши працівників без зарплати, а інвесторів без вкладених грошей.

Серед потерпілих були не лише росіяни, але й підприємці з Китаю, країн Близького Сходу та інших країн. Як пишуть росЗМІ, ймовірно, гроші осіли в Кейптауні, де Новак хотів розпочати нове життя під чужим ім'ям.

