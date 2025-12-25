Не беріть до столу підробку: як обрати ікру та перевірити якість

Для перевірки якості ікри може вистачити навіть кількох крапель окропу

Багато українців люблять подавати стіл червону або чорну ікру до новорічного столу. Це не дешевий продукт, тож варто знати, як не придбати підробку.

Під час вибору святкового частування варто звернути увагу на кілька основних аспектів. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів голова Асоціації українських імпортерів риби та морепродуктів Дмитро Загуменний.

Як обрати якісну ікру

Як зазначив експерт, в першу чергу потрібно перевірити маркування. На банці має бути чітко вказаний вид риби, сорт, дата виготовлення, термін придатності, назва виробника та сертифікація.

Дмитро Загуменний. Фото d1.ua

"У червоної ікри зерна мають бути окремими, блискучими, без наростів чи злипання. А справжня чорна ікра має природні відтінки, тож її зерна не повинні бути повністю чорними і надто дрібними. Натуральна червона ікра не повинна мати різкого рибного запаху. На відміну від підробної, штучної ікри, справжня червона ікра не розчиняється у гарячій воді", — наголосив експерт.

Червона ікра. Фото d1.ua

Він також підкреслив, що все ж купувати ікру краще в офіційних або спеціалізованих магазинах та мережах. При цьому, уважно перевіряти склад та відповідні сертифікати.

"Не треба гнатися за ціною. Краще, можливо, десь 100 гривень переплатити, але ти візьмеш якісніший продукт і ти отримаєш те, чого очікуєш", — зазначив Дмитро Загуменний.

Ціни на ікру в супермаркетах України. Інфографіка Телеграф

