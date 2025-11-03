Перейми ні до чого: що насправді означає це незвичайне українське слово

Українська мова ще не раз вас здивує

В українській мові є немало автентичних слів, які мають декілька значень. Таким прикладом є "навперейми" або "наперейми".

Познайомимо вас з усіма варіантами вживання цього слова. Варто зазначити, що перейми під час пологів не мають до нього ніякого стосунку.

Одне зі значень прислівника – це перетинаючи чийсь шлях або виходячи назустріч.

Приклади вживання:

Зненацька навперейми коневі кинувся якийсь старий, мало під копита не втрапив. (Ю. Хорунжий)

Як тільки вона [покоївка] побачила Вадима, зараз же встала й хутко пішла йому наперейми. (В. Винниченко)

Тимко зодяг картуз, крутнувся до дверей. Дівчина кинулась йому навперейми. Він відштовхнув її і вискочив надвір. (Григорій Тютюнник)

В розмовній мові це слово такоє вживають у значенні навперебій.

Приклади вживання:

Замість того, щоб сміятися й глузувати, вони навперейми заспокоювали нас. (В. Нестайко)

Здивувалися всі, замилувалися роботою і навперейми вихваляли винахідника. (З. Тулуб)

Там я і співаю, не раз навіть з полохливими пташками навперейми, любуючись власним голосом. (О. Кобилянська)

Крім того, прислівник "навперейми" іноді означає навперегони.

Приклади вживання:

Хвилі бігли навперейми, аж поки не обривались на свіжій стерні, але вітрові було до того байдуже: він перебігав обніжками назад до краю поля й знову гнав нові й нові. (Б. Антоненко-Давидович)

Гірка редька, та їдять, погано замужем, та навперейми біжать. (приказка)

Почувалося, що він романтично закоханий у швидку їзду, ладен мчати з вітрами навперейми. (В. Минко)

Отже, коли йдеться про рух, про зіткнення двох траєкторій і не лише, без слова навперейми не обійтися. Але перейми під час пологів тут точно ні до чого.

