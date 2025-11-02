Росіяни ніколи не вгадають їх значення: кумедні українські слова, яких ви точно не знали

Українська мова ще не раз вас здивує

В українській мові багато автентичних слів, яких не знають навіть багато українців. До них належать дієслова "напсетити" і "напшотити".

Згідно зі Словником української мови Бориса Грінченка, обидва ці слова означають зіпсувати повітря.

Синонімами цих слів є "навоняти", "насмердіти". "Брень, брень, шаповал, напсетив, навоняв, у кишеню поховав", — наводить Грінченко приказку.

Як з’явилися слова "напсетити" та "напшотити"

Інформації про ці дієслова дуже мало. І хоча прямі етимологічні чи словникові статті про їхнє походження відсутні, логічно припустити, що слово "напсетити" має праслов’янський корінь "пс", як у дієслові "псувати".

Як приклад можна також навести хорватське слово psocić, яке означає шкодити.

Що стосується другого варіанта, це, ймовірно, регіональна фонетична адаптація дієслова "напсетити", пов’язана з місцевою вимовою, близькою до польської. Там замість звуку "с" часто вживається "ш".

