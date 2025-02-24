Таким його ніхто не бачив: яким був Харків понад 100 років тому

Не всі будинки збереглися до наших днів

Зараз важко уявити, що колись вулицями Харкова неквапливо рухалися упряжки з кіньми. Не було висотних будівель, неонових вивісок та широких проспектів.

Понад 100 років тому Харків виглядав зовсім інакше, але не менш вражаючим. Це добре видно на фото початку 1900-х років із фонду Державної наукової архітекутно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного, які опублікували у Facebook.

На початку XX століття Харків був одним з найбільших міст, що найбільш динамічно розвиваються. Місто поєднувало у собі традиційну архітектуру та передові інженерні рішення того часу.

На цих фото можна побачити, який вид відкривався на місто з Холодної гори. Найвищими будовами на той момент у Харкові були храми.

Загальний вигляд з Холодної гори, 1904 рік

Харківський залізничний вокзал у ті часи був розкішною будівлею з масивним куполом і арочними входами. Це був важливий транспортний вузол, який пов’язував Харків із іншими містами.

Харківський вокзал 1900-1904 рік

На фотографії Сергієвської (Базарної) площі можна розглянути Олександро-Невську каплицю, яку збудували 1882 року, а знищили 1920-го.

Сергіївська площа

Крім того, на знімках є Земельний банк. Двоповерхова будівля була збудована у 1896-1898 роках за проєктом Олексія Бекетова. Згодом банк закрили, а будинок сильно постраждав у роки Другої світової війни. Пізніше у ньому розмістили Харківський автотранспортний технікум. Внаслідок обстрілів у березні 2022 року у будівлі вилетіли вікна.

Земельний банк

Драматичний театр збирав глядачів на вистави найкращих труп того часу. Його будівля часів мала дещо інший вигляд, але все ж таки її можуть впізнати й сучасні жителі міста.

Драматичний театр у Харкові, 1913 рік

Гостинний двір — один з найважливіших торгових комплексів, розташований в центрі міста. Спочатку був цілий квартал, забудований одноповерховими кам’яними будівлями торгового призначення з великими підвалами, а потім з метою розширення площ були зроблені надбудови.

Гостинний двір

Вид на Університетську гірку, де були головні навчальні заклади міста, в тому числі Харківський університет, заснований ще 1804 року.

Вид на Університетську гірку