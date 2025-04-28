Будуть м’якими, як мамині обійми: з чим випрати рушники, щоб повернути їм лагідність

Простий спосіб зробити домашні рушники м’якими всього за одне прання

Так приємно після свіжого душу обмотати тіло м’яким та затишним рушником. Однак з часом і пранням матеріал, з якого зроблений рушник, може зношуватися, ставати жорстким і вже не таким приємним для шкіри. Виправити цю ситуацію можна, використовуючи ефективний лайфхак для прання.

Як виявилося, всього за одне прання можна повернути рушникам м’якість та лагідність, пише сайт myhomeinspiration.net. Потрібно лише додати при пранні два компоненти, які точно є на вашій кухні.

Як випрати рушники для м’якості?

Для цього лайфхака вам знадобиться 50 мл столового оцту та 2 столові ложки кальцинованої соди. Завантажте рушники в барабан пральної машини та додайте туди оцет та соду. Додайте звичайний пральний засіб і поставте звичний режим. Якщо рушники були чистими, можна не додавати засіб для прання. Також можна не додавати кондиціонер.

Вже після першого прання ваші рушники знову стануть м’якими та затишними, як мамині обійми. Можна повторювати цей трюк час від часу, щоб зберігати м’якість улюблених домашніх рушників.

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