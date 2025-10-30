Додайте в машинку цей копійчаний засіб: як прати джинси, щоб вони не вицвітали

Джинси не втратять колір під час прання, якщо додати один засіб

Буває так, що при пранні джинси можуть не тільки втрачати форму, а й колір, особливо якщо вони нові та темні. Уникнути цього допоможе простий засіб, який точно є у вас на кухні.

"Телеграф" розповідає, як правильно прати джинси в машинці, щоб вони не вицвітали та зберігали свою форму та посадку.

Лайфхак для прання джинсів

Перше прання після покупки джинсів може призвести до того, що улюблена річ втратить колір. Однак уникнути цього можна, якщо додати в пральну машину склянку звичайного столового оцту, пише Express.

Джинси можуть вицвітати через вплив гарячої води та віджиму в пралці, а також миючого засобу. Особливо якщо вони спочатку були надто насиченого чорного або синього кольору. Оцет у цьому випадку допоможе захистити волокна від вимивання кольору, а також сприяє повному вимиванню засобу для прання з тканини.

При пранні джинсів краще використовувати м’який миючий засіб, призначений для темних кольорів, і уникати засобів з відбілювачем або агресивними хімікатами. Крім того, рекомендується виставляти режим із не дуже гарячою водою, що підвищить шанси на збереження кольору джинсової тканини.

