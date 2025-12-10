Єдине місце в Україні, де живуть пінгвіни: чому вартує прийти до Харківського зоопарку навіть взимку

На це місце точно варто витратити свій вихідний

Є в Харкові місце, яке старіше за більшість будинків у центрі міста – зоопарку вже 129 років. Тут можна побачити тварин, яких більше ніде в Україні не зустрінеш, прогулятися гектарами доглянутих алей і провести цілий день, навіть не помітивши, як минув час. Сюди цікаво приходити і влітку, коли всі алеї зеленіють, і взимку, коли можна побачити, як тварини поводяться в холодну пору року.

Чому цей зоопарк вартий відвідування незалежно від погоди за вікном та як йому вдалося стати єдиним в Україні домом для пінгвінів і місцем народження слоненяти, яке вразило увесь світ, дізнавався "Телеграф".

Де розташований Харківський зоопарк

Харківський зоопарк розташований у центральній частині міста, за адресою вулиця Сумська, 35. Він межує з Центральним парком культури та відпочинку імені Горького. Дістатися сюди можна громадським транспортом – найближча станція метро "Університет" знаходиться в декількох хвилинах ходьби.

Територія зоосаду настільки велика, що відвідувачі можуть провести тут кілька годин, не відчуваючи тісноти чи натовпу. Зручне розташування в центрі Харкова зробило його улюбленим місцем для родинного дозвілля – сюди приїжджають цілими сім'ями з різних районів міста та навіть з інших населених пунктів області.

"Видно, що про тварин дбають": кореспондентка "Телеграфу" про враження від візиту

Журналістка "Телеграфу" Марина Бондаренко відвідала зоопарк і поділилася враженнями. "Це дійсно велика територія, де можна гуляти годинами. Одразу помітно, що тварини доглянуті – вони активні, їхні вольєри чисті, немає неприємних запахів, які зазвичай асоціюються із зоопарками", – розповідає кореспондентка.

Вона зазначає, що зоосад став улюбленим місцем для цілих родин харків'ян. "Сюди приїжджають сім'ями – бачиш і батьків із маленькими дітьми, і бабусь із онуками, і молоді пари. Для багатьох харків'ян це справжня традиція – приходити сюди на вихідних. Атмосфера тут особлива, затишна. Відчувається, що про це місце дбають, воно живе своїм життям", – додає журналістка.

"До речі, про відвідувачів теж дбають — тут просто неможливо заблукати, хоч розміри територій вражають. Повсюди можна наткнутись на таблички, різноманітні вказівники, які вказують на те, що вольєр потрібної вам тварини десь поруч", — каже кореспондентка.

Статуї-вказівники у зоопарку

Історія заснування одного з найулюбленіших місць харків'ян

Історія заснування Харківського зоопарку

Історія харківського зоосаду розпочалася ще наприкінці XIX століття, коли місцевий університет разом із Товариством акліматизації тварин і рослин вирішили створити природничий відділ. Спочатку це був невеликий майданчик, де студенти та містяни могли вивчати різноманітність тваринного світу. Колекція була скромною, але з кожним роком розширювалася.

Історія Харківського зоопарку почалась з зоовиставки

Протягом усього свого існування зоопарк пережив дві світові війни, зміну епох і політичних режимів, але так і не втратив свого значення для міста. Сьогодні він займає понад 22 гектари в самісінькому центрі Харкова, поруч із Парком Горького. Це не просто місце, де можна подивитися на тварин – це зелений острів посеред мегаполісу.

Мапа зоопарку

Як ґрати зникли, а на їхньому місці з'явилися природні бар'єри

У 2016 році зоопарк почав змінюватися. Кілька років тривала масштабна реконструкція, яка мала одну мету – зробити його місцем європейського рівня. Старі клітки та ґрати зникли, натомість з'явилися просторі вольєри з природними перешкодами. Тварини отримали умови, максимально наближені до тих, у яких живуть їхні дикі родичі.

Територію поділили на географічні зони: "Стежка Тигрів", "Африканське Сафарі", "Театр Природи", "Планета Мап". Тепер відвідувач ніби мандрує різними куточками планети, не виходячи за межі міста. Кожна зона озеленена, продумана до дрібниць – це вже не той радянський зоопарк із сумними тваринами за ґратами.

Які тварини живуть у Харківському зоопарку

Від слонів до пінгвінів: унікальна колекція тварин

Які птахи та тварини живуть в цьому зоопарку

Харківський зоопарк може похвалитися колекцією, якій позаздрить не один європейський заклад. Тут живуть леви, тигри, жирафи, бегемоти, примати різних видів. Багато мешканців занесені до Червоної книги, адже зоосад бере участь у міжнародних програмах збереження рідкісних видів.

Особлива гордість – пінгвіни. Харків залишається єдиним містом в Україні, де можна побачити цих птахів. Але найбільший резонанс у світі викликала інша подія – народження слоненяти без жодного ветеринарного втручання. Самка змогла народити малюка в максимально природних умовах, що стало справжньою сенсацією у зоологічній спільноті.

Пінгвіни у Харківському зоопарку

