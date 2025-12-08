Його "зібрали" з фрагментів: як з’явився один із найживописніших районів Дніпра

У Соборному районі поєдналися старовинні локації та сучасні житлові комплекси

Соборний район Дніпра з’явився не одразу — його буквально зібрали з фрагментів інших районів, а згодом перейменували, прив’язавши до однієї з ключових точок зародження міста. За майже століття існування він перетворився на найнаселеніший і один із найгарніших районів Дніпра.

детальніше дізнатися про те, як з'явився Соборний район і що в ньому особливого.

Коли з’явився Соборний район Дніпра та чому така назва

У серпні 1935 року влада Дніпра прийняла рішення про створення Жовтневого району шляхом роздроблення Центрального (тоді Кіровського) та Чечелівського (тоді Червоногвардійського) районів. 15 березня 1936 року це рішення ухвалили офіційно. Ця дата вважається офіційною датою появи району. Майже вісім десятиліть район мав свою первісну назву, доки 26 листопада 2015 року розпорядженням міського голови не став Соборним.

Спасо-Преображенський собор Фото gorod.dp.ua

Соборний район назвали на честь пагорба, на якому було закладено Преображенський собор. Як пише Vgorode, пагорб носив назви "Нагірна частина", а в просторіччі просто "Гора". Коли місто почало розростатися, у деяких джерелах можна було зустріти назву "Соборна гора", і багато років потому саме вона дала назву району, у якому розташована.

Що входить у Соборний район

Соборний район Дніпра — найнаселеніший, але це не єдина його особливість. Він займає один із трьох пагорбів, на яких стоїть Дніпро, і вважається одним із найживописніших за ландшафтом. Район включає понад десяток житлових масивів і мікрорайонів.

36-під’їзний будинок "китайська стіна" на житловому масиві "Перемога". Фото dp.informator.ua

Північна частина Соборного району включає Нагірну і Табірну ділянки, що лежать на головному міському пагорбі. Колись тут знаходився початковий майданчик розвитку Катеринослава. Підгірне село Половиця увійшло до плану забудови практично без зміни вуличної сітки. Південніше, уздовж проспекту Гагаріна — колишньої Табірної вулиці, — у 1960-ті роки сформувався район "Вузівський". Ще південніше, вздовж Дніпра, розташовані території старих козацьких сіл: Мандриківки та Лоц-Каменки. На їхніх землях, а також на намивних територіях, із 1970-х почали зводити масив "Перемога". А над ним, на пагорбі, був побудований район "Сокіл".

Що подивитись у Соборному районі

Але Соборний район знаменитий не тільки житловими масивами. На його території знаходяться Тунельна балка, парк імені Тараса Шевченка, Монастирський острів із церквою Святого Миколая, Спасо-Преображенський собор, діорама "Битва за Дніпро" та Музей АТО.

Тунельна балка. Фото Facebook/Natalya Mahonina

Через цю частину міста проходять Центральний і Південний автомобільні мости, Мерефо-Херсонський залізничний міст, а також пішохідний міст і канатна дорога на Монастирський острів.

