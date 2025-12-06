Найдовша вулиця, потужні заводи й тінь 90-х: чим відомий АНД район Дніпра

Амур-Нижньодніпровський район сформувався зі слобід і селищ уздовж Дніпра

Амур-Нижньодніпровський район (АНД) — найбільший житловий і промисловий масив, розташований у північно-західній лівобережній частині Дніпра. У ньому поєдналися заводські квартали, довгі дороги та зелені зони біля води.

"Телеграф" пропонує розібратися, як з’явився АНД, звідки взялася його назва і чим він відомий.

Як виник АНД і звідки така назва

По суті, район з’явився внаслідок об’єднання кількох поселків, механічно названих Амур-Нижньодніпровськом. Офіційною датою утворення району АНД вважається 25 січня 1918 року. Того дня відбулося перше засідання президії Ради Амур-Нижньодніпровська. Першим головою райради став робітник заводу "Шодуар" А. Савельєв.

Прокатний завод Шодуар, 1903 рік

Первісно АНД включав усю лівобережну частину нинішнього міста, але 1969 року частину його території виокремили для створення Індустріального району.

Своєю назвою район завдячує двом робітничим селищам. Амур з’явився у 1875 році поруч із металургійними підприємствами бельгійських акціонерів. Походження назви є дискусійним. За однією версією, селище вважали "віддаленим", асоціюючи з річкою Амур; за іншою — назву дали кілька родин, що дійсно переїхали з Далекого Сходу. Є й романтична версія — нібито катеринославська знать і чиновники вподобали лівобережжя Дніпра для пікніків з амурними розвагами.

Нижньодніпровськ виріс навколо однойменної залізничної станції та трубопрокатного заводу. Зрештою два поселення злилися, а їхні назви утворили спільну — Амур-Нижньодніпровськ.

У 2024 році АНД район був перейменований на Нижньодніпровський, але вже у грудні того ж року отримав попередню назву.

Що входить до району

Район охоплює житлові масиви Сонячний, Мануйлівський, Ломівський, Кам’янський, Лівобережний-1 (Березинський), Лівобережний-2 та селища Кирилівка, Боржом, Султанівка, Сахалін, Березанівка, Ломівка, Амур і Нижньодніпровськ. Також до нього входить ланцюг островів на Дніпрі та система озер.

Житловий масив Сонячний

АНД пов’язаний із правим берегом міста Центральним (Новим), Старим (Амурським) і Кайдацьким мостами.

Чим відомий АНД

АНД можна назвати класичною "робітничою околицею" та важливим промисловим центром міста. Тут розташовані великі заводи: Нижньодніпровський трубопрокатний, Дніпровський металургійний (колишній завод ім. Комінтерну), Дніпроважмаш, Дніпрометиз, вагоноремонтний завод та інші підприємства.

Також у цьому районі розташована найдовша вулиця Дніпра — Передова. Вона простягнулася через увесь АНД район і проходить територією трьох колишніх сіл — Ломівки, Кам’янки та Березанівки. На вулиці Передовій налічується 809 будинків.

Парк Сагайдак (колишній парк Воронцова), АНД район

У 1990-х район отримав репутацію кримінального через діяльність місцевих ОЗУ, включаючи "Матрос".

Попри індустріальний характер, в АНД районі є й зелені зони. Одна з найбільших — парк Козацької Слави "Кирилівка", на території якого є невелике озеро, а також парк Сагайдак (колишній Воронцовський парк).

