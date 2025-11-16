Святиня, яка перетворилась на склад для картоплі: в центрі України руйнується історична пам'ятка (фото)

Різдво-Богородичний храм було збудовано понад 200 років тому

У селі на Полтавщині стоїть понад 200-річний храм Різдва Христового, який після довгої історії використання нині перебуває в занедбаному стані.

Це була не тільки церква, а й усипальниця родини її засновника. "Телеграф" вирішив розповісти про історію пам'ятки, яка могла стати туристичною точкою регіону.

Святиня у селі Вергуни, якій понад два століття

Церкву у формі ротонди звели на кошти поміщика Івана Базилевського, а урочисте освячення відбулося 16 вересня 1801 року. На території храму свого часу також облаштували родинний склеп Базилевських. Споруду регулярно підтримували в належному стані — ремонт проводився приблизно кожні кілька років, останній зафіксований у 1914-му.

Стан старовинної церкви сьогодні викликає занепокоєння

Храм тривалий час відігравав важливу роль у житті громади: у 1723 році тут працювала школа, де навчав дітей дяк Данило Дорош, у 1895-му — земське училище, у 1902 році — бібліотека при церкві, а з 1912 року — жіноча парафіяльна школа. У 1911 році внутрішні стіни та склепіння оздобили розписи, виконані студентами Санкт-Петербурзької академії мистецтв.

Напівзруйнована святиня, що пережила кілька століть історії

Ситуація змінилася у 1936 році: тоді демонтували дзвіниці та зняли дзвони, а будівлю пристосували під склад місцевого колгоспу. Після війни споруда продовжувала використовуватися в господарських цілях — як зерносховище, а усипальню перетворили на приміщення для зберігання картопляного насіннєвого матеріалу.

Вигляд храму, який тривалий час не ремонтували

Цікавий факт: під час збору коштів на оздоблення храму жертводавцям пропонували оригінальну ідею — їхні портрети розміщували у настінних композиціях поруч із образами святих та пророків. Рівень розташування портрета залежав від суми внеску. На початок 1980-х років у селі ще зберігалися кілька таких портретів-ескізів, намальованих олією на картоні.

Сьогодні храм, який пережив понад два століття, стоїть напівзруйнований і потребує ремонту.

