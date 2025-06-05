Прізвище "Мадяра" не українське? Яке походження його родового ім’я

Відноситься не тільки до географічних прізвищ

В Україні існує чимало унікальних прізвищ і не всі вони етнічні. До прикладу, родове ім'я командувача Сил безпілотних систем ЗСУ "Мадяра" Роберта Бровді.

"Телеграф" розповість, що означає прізвище новопризначеного командувача і чи багато в Україні його носії. Зауважимо, що це родове ім'я не входить до переліку суто українських.

Походження прізвища Бровді

Це родове ім'я має угорське походження. Воно утворилось від давньої місцевої назви "Брід" (угорською — "Brod"), яка функціонувала на західній околиці Мукачева. Тобто фактично це родове ім'я відносить до групи географічних прізвищ, які вказують на місцевість.

Окрім того, прізвище має суфікс "-і", який характерний саме для угорських родових імен. Виходить, що родове ім'я "Мадяра" вказує і на місце його утворення, і на угорське походження. Однак історики і досі не визначились, чи можна відносити це прізвище до українських.

Поширеність прізвища "Бровді"

Це родове ім'я доволі рідке і зустрічається переважно на Закарпатті, особливо в Мукачеві та його околицях. Наразі в Україні зафіксовано близько 576 носіїв прізвища Бровді, за даними порталу "Рідні".

Прізвище Бровді, поширеність

Відомі носії

До них точно відноситься Роберт Йосипович Бровді, військовослужбовець Збройних Сил України, командир підрозділу "Птахи Мадяра". Його 3 червня президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Сил безпілотних систем.

Роберт Бровді "Мадяр"

Також відомою постаттю з цим прізвищем вважається Іван Васильович Бровді, український скульптор і художник.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає прізвище Малюк, яке носить голова Служби безпеки України Василь Малюк.