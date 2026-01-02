Категорично не можна робити це у свято 2 січня, щоб щастя не залишило дім

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна їсти курятину і пити алкоголь

На другий день 2026 року християни східного обряду в Україні згадують святителя Сильвестра I, єпископа Римського. До переходу на новоюліанський церковний стиль святого шанували 15 січня.

Сильвестр народився у Римі у християнській сім’ї. У 284 році, за правління імператора Діоклетіана, Сильвестр був висвячений на священника. У період жорстоких гонінь на християн святий зазнавав переслідувань за те, що віддавав землі тіла вбитих мучеників.

За переказами, саме Сильвестр звернув у християнство язичницького імператора Костянтина. Згідно з легендою, Костянтин, який утискував християн, був уражений проказою і, шукаючи зцілення, звернувся до Сильвестра. Святитель хрестив імператора, і той дивовижним чином одужав. На знак подяки Костянтин дарував християнам привілеї, визнав єпископа Рима главою духовенства і розпочав будівництво храмів. Святитель Сильвестр I помер 31 грудня 335 року.

У народі 2 січня відзначається Куряче свято, тому що святий Сильвестр вшановується як покровитель свійської птиці. Цього дня наші пращури наводили порядок у курниках і обкурювали їх ладаном, щоб уберегти птахів від хвороб.

Фото: freepik

Що не можна робити 2 січня

Їсти птаха, особливо курку — втратите безповоротно своє щастя.

Підіймати куряче перо із землі — щастя може залишити дім.

Пити спиртні напої – темні сили прийдуть.

Народні прикмети 2 січня

Увечері хмари синього кольору – до змін у погоді.

У Місяця роги гострі — буде вітряно, а неясні — посилиться мороз.

Півні рано співають — на сильну відлигу чекають.

Домашній птах у снігу купається — на кілька днів потеплішає.

У кого іменини 2 січня

Сьогодні іменини відзначає Василь, Марк, Петро, Сергій, Сильвестр та Уляна.

Свята та події 2 січня

День наукової фантастики (Science Fiction Day)

Всесвітній день інтроверта (World Introvert Day)

День мотивації та натхнення (Motivation and Inspiration Day)

День швейцарського сира (Swiss Cheese Day)

