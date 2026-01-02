Категорично не можна робити це у свято 2 січня, щоб щастя не залишило дім
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дізнайтеся, чому сьогодні не можна їсти курятину і пити алкоголь
На другий день 2026 року християни східного обряду в Україні згадують святителя Сильвестра I, єпископа Римського. До переходу на новоюліанський церковний стиль святого шанували 15 січня.
Сильвестр народився у Римі у християнській сім’ї. У 284 році, за правління імператора Діоклетіана, Сильвестр був висвячений на священника. У період жорстоких гонінь на християн святий зазнавав переслідувань за те, що віддавав землі тіла вбитих мучеників.
За переказами, саме Сильвестр звернув у християнство язичницького імператора Костянтина. Згідно з легендою, Костянтин, який утискував християн, був уражений проказою і, шукаючи зцілення, звернувся до Сильвестра. Святитель хрестив імператора, і той дивовижним чином одужав. На знак подяки Костянтин дарував християнам привілеї, визнав єпископа Рима главою духовенства і розпочав будівництво храмів. Святитель Сильвестр I помер 31 грудня 335 року.
У народі 2 січня відзначається Куряче свято, тому що святий Сильвестр вшановується як покровитель свійської птиці. Цього дня наші пращури наводили порядок у курниках і обкурювали їх ладаном, щоб уберегти птахів від хвороб.
Що не можна робити 2 січня
- Їсти птаха, особливо курку — втратите безповоротно своє щастя.
- Підіймати куряче перо із землі — щастя може залишити дім.
- Пити спиртні напої – темні сили прийдуть.
Народні прикмети 2 січня
- Увечері хмари синього кольору – до змін у погоді.
- У Місяця роги гострі — буде вітряно, а неясні — посилиться мороз.
- Півні рано співають — на сильну відлигу чекають.
- Домашній птах у снігу купається — на кілька днів потеплішає.
У кого іменини 2 січня
Сьогодні іменини відзначає Василь, Марк, Петро, Сергій, Сильвестр та Уляна.
Свята та події 2 січня
- День наукової фантастики (Science Fiction Day)
- Всесвітній день інтроверта (World Introvert Day)
- День мотивації та натхнення (Motivation and Inspiration Day)
- День швейцарського сира (Swiss Cheese Day)
Новорічні свята – це час для чудес. Раніше "Телеграф" викладав текст сильної молитви за мир в Україні.