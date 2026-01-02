Категорически нельзя делать это в праздник 2 января, чтобы счастье не покинуло дом
Узнайте, почему сегодня нельзя кушать курятину и пить алкоголь
Во второй день 2026 года христиане восточного обряда в Украине вспоминают святителя Сильвестра I, епископа Римского. До перехода на новоюлианский церковный стиль святого чтили 15 января.
Сильвестр родился в Риме в христианской семье. В 284 году, во времена правления императора Диоклетиана, Сильвестр был рукоположен в священники. В период жестоких гонений на христиан святой подвергался преследованиям за то, что предавал земле тела убиенных мучеников.
По преданию, именно Сильвестр обратил в христианство языческого императора Константина. Согласно легенде, Константин, притеснявший христиан, был поражен проказой и, ища исцеления, обратился к Сильвестру. Святитель крестил императора, и тот чудесным образом выздоровел. В благодарность Константин даровал христианам привилегии, признал епископа Рима главой духовенства и начал строительство храмов. Святитель Сильвестр I скончался 31 декабря 335 года.
В народе 2 января отмечается Куринный праздник, потому что святой Сильвестр почитается как покровитель домашней птицы. В этот день наши предки наводили порядок в курятниках и окуривали их ладаном, чтобы уберечь птицу от болезней.
Что нельзя делать 2 января
- Есть птицу, особенно курицу — потеряете безвозвратно свое счастье.
- Поднимать куриное перо с земли — счастье может покинуть дом.
- Пить спиртные напитки — темные силы придут.
Народные приметы 2 января
- Вечером облака синего цвета — к переменам в погоде.
- У Луны рога острые — будет ветрено, а неясные — усилится мороз.
- Петухи рано поют — сильную оттепель ждут.
- Домашняя птица в снегу купается — на несколько дней потеплеет.
У кого именины 2 января
Сегодня именины отмечает Василий, Марк, Петр, Сергей, Сильвестр и Ульяна.
Праздники и события 2 января
- День научной фантастики (Science Fiction Day)
- Всемирный день интроверта (World Introvert Day)
- День мотивации и вдохновения (Motivation and Inspiration Day)
- День швейцарского сыра (Swiss Cheese Day)
