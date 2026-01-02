Не боится ни снега, ни сильного мороза: в Украине растет необычный цветок, как он выглядит (фото)

Растение переносит морозы благодаря своей высокой зимостойкости

В Украине встречаются растения, которые удивляют своим цветением даже посреди зимы. В их числе и вечнозеленый кустарник "Эрика" (Erica carnea), который притягивает взгляд насыщенными и яркими соцветиями.

В TikTok рассказали об особенностях этого кустарника. Оказывается, он способен пережить сильные морозы.

Как выглядит растение Эрика и чем оно особенное

Этот кустарник привлекает внимание своей компактной формой и вечнозеленой листвой. Растение образует аккуратные кустики с плотными ветвями, на которых появляются изящные соцветия, собранные в кисти. Сорта эрики отличаются разнообразием окраски цветов: встречаются нежно-розовые, ярко-красные, белые и лиловые оттенки.

Некоторые разновидности способны распускаться посреди снега, начиная цветение уже в декабре и продолжая до марта. Благодаря такой особенности Эрика считается настоящим украшением зимнего сада.

Растение Эрика расцветает посреди снега, Фото: sb.by

Это растение не боится снега и способно переносить морозы до −20 градусов, однако есть сорта, которые в сильные холода лучше дополнительно укрывать, чтобы сохранить соцветия.

Эрика предпочитает кислую, хорошо дренированную почву и растет как на солнечных, так и на слегка затененных участках.

Растение Эрика имеет красивые цветы, Фото: agrostory.com

Благодаря своей красоте и неприхотливости, этот цветок может стать "изюминкой" вашей парковой композиции, радуя яркими цветами.

