Містить сильну отруту і може цвісти посеред зими: в Україні є унікальна квітка (фото)

В Україні росте безліч красивих і унікальних рослин, серед яких варто виділити пізньоцвіт, який притягує погляд своїм яскравим забарвленням. Однак мало хто знає, що ця квітка містить сильну отруту.

У Tik-Tok розповіли, чому з цією рослиною потрібно бути акуратнішими. "Телеграф" дізнався більше про пізньоцвіт.

Як виглядає пізньоцвіт і що про нього відомо

Ця рослина привертає увагу своїм ліловим або рожевим забарвленням. В Україні його ще називають "дикий шафран", "зимівник" чи "морозець".

Але, як виявляється, попри свою красу, пізньоцвіт входить до числа найотруйніших рослин, оскільки містить у своєму складі сильну отруту — колхіцин, який може спровокувати серйозне отруєння, а сік рослини може викликати подразнення шкіри.

Пізньоцвіт містить сильну отруту

Пізньоцвіт має великі цибулини, з яких навесні чи восени з’являються витончені квіти з довгими тичинками та яскравим забарвленням. В Україні ця квітка вважається рідкісною і занесена до Червоної книги.

Як виглядає пізньоцвіт

Існує кілька видів пізньоцвіта і деякі з них здатні цвісти навіть серед зими, якщо вона помірно тепла. Так, минулого року в українській Бессарабії було зафіксовано незвичайний випадок, де у січні ці квіти почали розпускатися.

Пізньоцвіт анкарський в Україні

