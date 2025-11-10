Її насіння здатне вбити: цю рослину в Україні небезпечно навіть чіпати, як вона виглядає (фото)

Ця рослина в тисячі разів небезпечніша за ціанід

В Україні росте безліч красивих рослин, які приховують в собі небезпеку. Однією з них є кліщовина (або рицина), плоди якої нагадують каштани, проте її краще оминати стороною.

У Tik-Tok поділилися відео, в якому розповіли, що кліщовина дуже гарна на вигляд і її часто садять на ділянках, не підозрюючи про небезпеку. Насправді всі частини рослини отруйні.

Як виглядає кліщовина і чим небезпечна

Кліщовина є ефектним деревцем з багряним листям і яскраво-червоними плодами, які за формою сильно нагадують каштани. Але насправді ця рослина вважається однією з найотруйніших у світі. Навіть у тисячі разів небезпечніша за ціанід.

Всі частини кліщовини містять рицин, але найбільше отрути знаходиться в насінні рослини, яке приваблює незвичайною формою та забарвленням. Достатньо всього 2–3 насіння для дитини та 5–10 для дорослого, щоб виникла серйозна загроза життю.

Як виглядає рицина

Щобільше, рослину навіть не варто чіпати голими руками, особливо якщо на шкірі є подряпини або тріщини, оскільки через ушкодження токсини можуть потрапити до організму.

Як виглядає насіння кліщовини

Кліщовину завезено в Україну як декоративне дерево, тому її часто висаджують на садових ділянках і вздовж доріг. Але з рослиною слід бути обережніше.

