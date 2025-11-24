Знадобиться простирадло і вентилятор: як швидко висушити білизну в домі, щоб не тхнуло вогкістю

Цей лайфхак стане в нагоді тим, у кого немає сушильної машини

Сушіння випраної білизни в холодну пору може стати справжньою проблемою, особливо якщо у вас немає сушильної машини та можливості розвішувати речі на свіжому повітрі. А розвішування білизни в домі може призвести до підвищення вологості у та запаху вогкості, який не вивітрюється навіть після висихання речей. Однак є лайфхак, який допоможе вирішити цю проблему.

"Телеграф" розповідає, як швидко висушити речі у будинку, щоб вони не тхнули вогкістю.

Лайфхак для сушіння одягу

Щоб швидко висушити випраний одяг у приміщенні, вам знадобиться сушарка та вентилятор, пише Express. Дістаньте білизну з пральної машини, розвісьте її на розкладній сушарці в кімнаті, можна біля батареї. А потім накрийте все це великим простирадлом.

Після цього увімкніть домашній електричний "дуйчик" — вентилятор-обігрівач, який направлятиме тепле повітря на сушарку з одягом. Фокус у тому, що простирадло буде утримувати тепло і одяг швидше висохне. Це у свою чергу призведе до того, що в повітрі не накопичуватиметься волога, і відповідно зникне запах вогкості та затхлості.

Ще один лайфхак, який прискорить процес висихання речей у будинку – використання осушувача повітря. Особливо ефективно він працюватиме у невеликій кімнаті, де можна поставити сушарку з мокрими речами. Осушувач вбиратиме вологу з повітря і речі висохнуть швидше.

