Лайфхак із кухонною фольгою допоможе натерти крани до блиску: як це правильно зробити

Цей простий спосіб очищення кранів дивує своєю ефективністю

Хромовані крани у ванній кімнаті або на кухні схильні до постійного забруднення через контакт з водою та мильними засобами. Тому вони потребують регулярного очищення для підтримки блиску. Часто для цього використовують розчин оцту з водою, проте це не єдиний метод, що дозволяє натерти крани до сяючої чистоти.

"Телеграф" розповідає, що потрібно зробити, щоб хромовані крани були чистими – без розлучень та плям.

Лайфхак із фольгою

Щоб очистити крани у ванній та на кухні та натерти їх до блиску, знадобиться звичайна побутова фольга, пише Express. Спочатку промийте та протріть крани, як зазвичай це робите, а потім застосуйте фольгу.

Все, що потрібно зробити, це зім’яти фольгу в невелику кульку, і їм протерти всі крани. Відразу після цього потрібно протерти поверхні ще й сухою серветкою-мікрофіброю. Після такого очищення ваші крани блищатимуть, як нові.

Очищення оцтом

Часто плями вапняного нальоту на кранах очищають за допомогою дорогої хімії або народним засобом — розчином оцту. Однак виявилося, що це не надто ефективно і взагалі може пошкоджувати шар на поверхні кранів.

Тому використовувати оцет потрібно дуже обережно. Або ж користуватися лайфхаком з фольгою, адже це безпечно та ефективно.

