Одні з найдовших в Україні. Яке місто маже похизуватись унікальними трамваями

Їх виготовили ще у 1990 роках

Львовом курсують одні з найдовших трамваїв в Україні. Довжина одного рухомого складу становить 31 метр.

"Телеграф" розповість, що відомо про унікальні трамваї у Львові та чому вони особливі. Зауважимо, що усі вагони мають кілька терміналів для безконтактної оплати проїзду.

У 2025 році Львів отримав трамваї від швейцарського міста Берн, тому їх прозвали бернськими. Наразі вони найдовші у місті та Україні, адже довжина рухомого складу становить 31 метр. До слова, Львів отримав ці трамваї безкоштовно. Заплановано, що місто отримає 11 таких вагонів.

Бернські трамваї у Львові. Фото: t.me/NazUrban

Ці трамваї є умовно низькопідлоговими, тобто там є одна сходинка, що робить їх зручними для людей похилого віку та не тільки. До запуску вагонів у використання їх обладнали терміналами для оплати, пандусами та додатковими поручнями. Курсують бернські вагони на маршруті №1.

Бернські трамваї у Львові. Фото: t.me/NazUrban

Як виглядають бернські трамваї всередині. Фото: t.me/NazUrban

Цікаво, що вагони Vevey було виготовлено у Берні ще у 1989-1990 роках. Однак стан вживаних трамваїв вражає, вони виглядають як нові. Навіть машиністи відмічали, що трамваї "вважай із заводу". Сама модель вагонів доволі унікальна та для свого часу була передовою.

Додамо, що у Львові діє три тарифи на оплату проїзду у трамваях: з "ЛеоКарт" — 17 грн, банківською картою — 20 грн, готівкою — 25 грн. Для студентів пільговий тариф з "ЛеоКарт" становить 8,5 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка станція метро в Києві має найдовший ескалатор.