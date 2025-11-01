Чому на жіночих трусах є кишеня: ви й не здогадувалися

Без неї багато жінок були б у небезпеці

Українки нерідко помічають, що у купленій спідній білизні є щось на кшталт маленької кишені. Така незвичайна деталь змушує замислитись, для чого вона потрібна. Насправді ця "кишеня" має цілком практичну мету.

Ластовиця — це тканинна підкладка в інтимній зоні, яка присутня на більшості моделей спідньої білизни. Зазвичай вона пришивається із трьох сторін, а одна сторона залишається вільною.

Навіщо на трусах ластовиця

Цей невеликий шматочок тканини пришитий для забезпечення гігієни та захисту жіночого здоров’я. Зазвичай цей клапоть виконаний з іншого матеріалу, ніж решта трусиків. Найчастіше ластовицю роблять із натуральної бавовни, щоб ніжна шкіра жінки не стикалася з основним матеріалом білизни. Так вона служить додатковим бар’єром між тілом та синтетичною тканиною, з якої може бути виготовлена основна частина трусів.

Також ластовиця, як правило, зроблена з натуральних, дихаючих матеріалів, таких як бавовна, — це допомагає підтримувати чистоту та свіжість. Крім того, ця м’яка тканина зменшує натирання та подразнення шкіри.

Любителі ностальгії за СРСР часто не беруть до уваги, якою була спідня білизна в ті часи. "Телеграф" писав, із чого радянським жінкам доводилося робити купальники.