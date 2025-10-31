Навіщо на жіночих трусах спереду бантик: багато хто не знає
Є дві версії походження цього милого декору білизни
Здається, маленький бантик на жіночій спідній білизні – просто милий декоративний елемент. Але насправді ця крихітна деталь на трусах має практичне та історичне значення.
Більшість українок знайомі з тим, що на передній частині жіночих трусиків зазвичай є маленький акуратний бантик, що часто збігається за кольором з тканиною. Існує кілька теорій, які пояснюють його походження.
Навіщо на жіночих трусах бантик
До появи еластичних гумок у XIX столітті труси утримувалися на талії за допомогою стрічок. Ці стрічки протягалися через мереживо з люверсами у верхній частині білизни та зав’язувалися спереду бантиком. Така конструкція була зручною: вона дозволяла регулювати розмір та надійно тримала труси на місці.
Крім того, бантик служив орієнтиром у темряві — адже багато століть тому, до винайдення електрики, жінкам доводилося одягатися при свічках або у темряві, а бантик допомагав одразу визначити передній бік білизни.
Навіщо бантики на трусах зараз
Сьогодні бантики на жіночих трусиках роблять спідню білизну більш жіночною, витонченою та грайливою. Для багатьох цей декор символізує жіночність, сексуальність та впевненість у собі.
