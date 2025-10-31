Навіщо на жіночих трусах спереду бантик: багато хто не знає

Є дві версії походження цього милого декору білизни

Здається, маленький бантик на жіночій спідній білизні – просто милий декоративний елемент. Але насправді ця крихітна деталь на трусах має практичне та історичне значення.

Більшість українок знайомі з тим, що на передній частині жіночих трусиків зазвичай є маленький акуратний бантик, що часто збігається за кольором з тканиною. Існує кілька теорій, які пояснюють його походження.

Навіщо на жіночих трусах бантик

До появи еластичних гумок у XIX столітті труси утримувалися на талії за допомогою стрічок. Ці стрічки протягалися через мереживо з люверсами у верхній частині білизни та зав’язувалися спереду бантиком. Така конструкція була зручною: вона дозволяла регулювати розмір та надійно тримала труси на місці.

Крім того, бантик служив орієнтиром у темряві — адже багато століть тому, до винайдення електрики, жінкам доводилося одягатися при свічках або у темряві, а бантик допомагав одразу визначити передній бік білизни.

Навіщо бантики на трусах зараз

Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Сьогодні бантики на жіночих трусиках роблять спідню білизну більш жіночною, витонченою та грайливою. Для багатьох цей декор символізує жіночність, сексуальність та впевненість у собі.

Ті, хто ностальгує за СРСР, часто забувають, якою тоді була спідня білизна. "Телеграф" писав, із чого радянським жінкам доводилося робити купальники.