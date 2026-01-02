Стародавнє серце: яку таємницю зберігає найстаріша вулиця Києва

Сучасний вигляд і довжину вулиця набула 1901 року

У Києві однією з найвідоміших та символічних є Володимирська вулиця, яка за століття неодноразово змінювала свою назву, відбиваючи політичні та історичні епохи. Вона претендує на статус найстарішої постійно населеної вулиці світу і найстарішої вулиці, що збереглася в Європі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про вулицю Володимирську, за якою стоїть дивовижна та довга історія. Сьогодні вона залишається однією з ключових історичних артерій Києва, поєднуючи культурну, архітектурну та державну спадщину столиці.

Вулиця розташована у Шевченківському та Голосіївському районах міста Києва, місцевості Старий Київ, Нова Забудова. Проходить від Андріївського узвозу та Десятинної вулиці до Короленківської вулиці. Протяжність — 2,9 км.

Володимирська вулиця у Києві на карті

У різні періоди вулиця мала назву Андріївська, Софійська, Золота та Університетська — до 30-х років XIX століття. Паралельно також використовувалася назва Велика Володимирська.

Історія

Володимирська вулиця вважається однією з найдавніших у Києві. Частина вулиці від Бабиного торжка (Десятинної церкви) до Софійських воріт виникла пізніше кінця X століття. Після спорудження на початку XI століття Софійського собору і близько 1037 — Золотих воріт досягла тодішньої межі міста — Золотих воріт.

Пролягала через найдавніші частини Києва – Місто Володимира та Місто Ярослава. Це була головна міська вулиця, що вела від парадного в’їзду Золотих воріт до головного храму — Софійського собору та князівських та боярських палаців Акрополя (Старокиївської гори).

На вулиці у 1837-1842 роках зводиться головна будівля (Червоний корпус) Київського університету. Університет був заснований у 1834 році та присвоєно ім’я Святого Володимира. Саме тому корпус був пофарбований у червоний колір, а вершини колон – у чорний (колір стрічки ордена Святого Володимира).

З того моменту почало формування справжньої особи вулиці – будували кам’яні будинки, спочатку 1-2-х, а згодом 3-5-ти поверхові будинки. Було збудовано низку адміністративних, громадських, житлових споруд, готелів.

У 1901 році вулиця набула сучасного вигляду та довжини. Протягом XX століття вулиця уникла масштабної перебудови — більша частина історичної забудови збереглася, хоча деякі будинки все ж таки були втрачені. Серед найвдаліших архітектурних об’єктів виділяються будівля бібліотеки Університету, Музей історії України, школа №25 та будинок №71.

Володимирська вулиця 1900 року. Фото: Вікіпедія

У 1980-х роках частину вулиці позбавили бруківки.

Володимирівська вулиця у Києві на початку XX століття. Фото: Вікіпедія

Сьогодні Володимирська вулиця вважається однією з найпрестижніших і найзначніших у Києві, а за своїм статусом та значенням можна порівняти з Хрещатиком. Тут зосереджено унікальні пам’ятки XI–XIX століть: Софійський собор, комплекс Софійського монастиря, залишки Золотих воріт, будівлі Київського університету, Педагогічного музею, оперних театрів та урядових установ.

Володимирівська вулиця у Києві. Фото: Вікіпедія (2009 рік)

Назви

За довгі роки вулиця неодноразово перейменовувалась і свою сучасну назву знайшла лише у 1944 році.

Андріївська, Софійська, Золота, Університетська (до 30-х років ХІХ століття).

Десятинна, Нижньо-Володимирська (частини вулиць від початку до Софійської площі та від Караваївської вулиці до кінця) (з 1869 року).

Велика Володимирська (з 1901 року)

Короленка (з 1922 року)

Велика Володимирська (під час німецької окупації у 1942-1943 роках)

Сучасна назва – з 1944 року.

Назва Володимирська вулиця безпосередньо пов’язана з ім’ям князя Володимира Святославича (Володимира Великого) — хрестителя Київської Русі та одного з ключових правителів стародавнього Києва.

