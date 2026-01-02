Таємний "код" одеситів. Це українське слово знають далеко не всі

Наша мова жива, вона розвивається та набуває нових слів, що збагачують її

Українська мова має чимало колоритних слів та виразів. Деякі з них є локальними й українці з інших частин країни можуть навіть не здогадуватися, що вони означають.

Саме таким є одеське слівце "альфатер". Так там називають контейнер для сміття, особливо пластиковий або металевий, на колесах.

Визначення пішло від назви фірми, що вивозила сміття — "Альтфатер". В розмовному обігу одна приголосна випала, адже дві приголосні підряд вимовляти не дуже зручно. Так і виник "альфатер".

До речі, подібна історія виникнення слів "ксерокс" та "памперс". Це не назви ксерокопіювального приладу та підгузків, а назви їхніх виробників. Однак бренди стали настільки популярними та так щільно захопили ринок, що всі подібні вироби почали називати ксероксами та памперсами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що таке "виплигасики". Це розмовне слово більше використовують в західній частині України, так називають дрібні смаколики домашнього виробництва. Це слово не знайдеш у словниках, але його нерідко використовують у сімейному колі, у розмові з дітьми. Його кумедне, але затишне звучання занурює у дитинство.