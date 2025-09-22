"Як умру, то поховайте…". Як українці виконали "Заповіт" Шевченка (фото)

Ексклюзивний фоторепортаж з Тарасової гори у Каневі

Чернеча гора у Каневі Черкаської області стала справжньою святинею для українського народу. Це те місце, де має побувати бодай раз у житті кожен українець. Воно оповите особливою атмосферою, адже тут похований наш геній — Тарас Григорович Шевченко.

"Телеграф" побував на Тарасовій горі в Каневі та розповідає, чи виконали українці "Заповіт" Шевченка. Також ділимося ексклюзивним фоторепортажем із могили письменника та художника.

Портрет молодого Шевченка у музеї в Каневі. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Як умру, то поховайте…

Слова "Заповіту" Тараса Шевченка зі шкільних років пам’ятають, мабуть, усі українці. У цьому творі український геній давав точні вказівки, як і де його мають поховати після смерті, а також поділився пророчими порадами для свого народу.

"Заповіт" Шевченка. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

І коли опиняєшся в Каневі на могилі Шевченка, перша думка: ми, українці, виконали "Заповіт". Генія поховали саме так, як він і заповідав. На самому верху Чернечої гори височіє величезний постамент — статуя Шевченка. А звідти — чудовий краєвид на Дніпро і кручі навколо нього.

Вид на Дніпро з могили Шевченка. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Для відвідувачів могили письменника, яких тут буває дуже багато, обладнали спеціальний оглядовий майданчик. З цього місця той самий гарний краєвид на Дніпро. Також є лавки та затишний парк, де можна прогулятися та насолодитися цією величною атмосферою.

Територія заповідника Шевченка на Чернечій горі. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Поряд із могилою Тараса Шевченка ще за радянської влади збудували музей. Нині це гарний та сучасний музей, який відвідують не лише українці, а й закордонні делегації та представники різних діаспор. У ньому є велика зала, присвячена життю та смерті письменника, а працівники зі знанням справи розкажуть про всі факти, пов’язані з письменником та музеєм.

Могила Шевченка з видом на Дніпро та кручі. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Як і коли помер Шевченко?

Не всі знають, що Тарас Шевченко помер не в Україні, а в Санкт-Петербурзі. І лише завдяки старанням його друзів та соратників, тіло вдалося доставити та перепоховати у Каневі.

Вид на Дніпро на могилі Шевченка. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Великий український письменник, поет та художник Шевченко пішов із життя 10 березня 1861 року після тяжкої хвороби, йому було лише 47 років. Поховали генія на цвинтарі у Санкт-Петербурзі. Згодом друзі письменника зуміли домовитись про перевезення тіла Шевченка до України. Він був перепохований у Каневі на Чернечій горі 8 травня 1961 року.

Музей Шевченка у Каневі. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

До речі, земля, на якій поховали художника, належала йому і він мріяв тут осісти — завести сім’ю та дітей. Шевченко захоплювався краєвидами Дніпра, які надихали його творчість, і неодноразово бував тут. Однак із життям на Чернечій горі не склалося — зате вийшло бути тут похованим.

Територія заповідника Шевченка. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Пам’ятник-хрест, який стояв на могилі Шевченка з 1884 по 1923 рік. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Музей Шевченка у Каневі. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

У музеї велика зала присвячена життю та смерті письменника. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

У музеї Шевченка часто бувають українські військові. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Експозиція присвячена Шевченку. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Так зараз виглядає музей Шевченка у Каневі. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

Українці виконали "Заповіт" Шевченка. Фото: кореспондентка "Телеграф" Галина Струс

