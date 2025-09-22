"Як умру, то поховайте…". Як українці виконали "Заповіт" Шевченка (фото)
Ексклюзивний фоторепортаж з Тарасової гори у Каневі
Чернеча гора у Каневі Черкаської області стала справжньою святинею для українського народу. Це те місце, де має побувати бодай раз у житті кожен українець. Воно оповите особливою атмосферою, адже тут похований наш геній — Тарас Григорович Шевченко.
"Телеграф" побував на Тарасовій горі в Каневі та розповідає, чи виконали українці "Заповіт" Шевченка. Також ділимося ексклюзивним фоторепортажем із могили письменника та художника.
Як умру, то поховайте…
Слова "Заповіту" Тараса Шевченка зі шкільних років пам’ятають, мабуть, усі українці. У цьому творі український геній давав точні вказівки, як і де його мають поховати після смерті, а також поділився пророчими порадами для свого народу.
І коли опиняєшся в Каневі на могилі Шевченка, перша думка: ми, українці, виконали "Заповіт". Генія поховали саме так, як він і заповідав. На самому верху Чернечої гори височіє величезний постамент — статуя Шевченка. А звідти — чудовий краєвид на Дніпро і кручі навколо нього.
Для відвідувачів могили письменника, яких тут буває дуже багато, обладнали спеціальний оглядовий майданчик. З цього місця той самий гарний краєвид на Дніпро. Також є лавки та затишний парк, де можна прогулятися та насолодитися цією величною атмосферою.
Поряд із могилою Тараса Шевченка ще за радянської влади збудували музей. Нині це гарний та сучасний музей, який відвідують не лише українці, а й закордонні делегації та представники різних діаспор. У ньому є велика зала, присвячена життю та смерті письменника, а працівники зі знанням справи розкажуть про всі факти, пов’язані з письменником та музеєм.
Як і коли помер Шевченко?
Не всі знають, що Тарас Шевченко помер не в Україні, а в Санкт-Петербурзі. І лише завдяки старанням його друзів та соратників, тіло вдалося доставити та перепоховати у Каневі.
Великий український письменник, поет та художник Шевченко пішов із життя 10 березня 1861 року після тяжкої хвороби, йому було лише 47 років. Поховали генія на цвинтарі у Санкт-Петербурзі. Згодом друзі письменника зуміли домовитись про перевезення тіла Шевченка до України. Він був перепохований у Каневі на Чернечій горі 8 травня 1961 року.
До речі, земля, на якій поховали художника, належала йому і він мріяв тут осісти — завести сім’ю та дітей. Шевченко захоплювався краєвидами Дніпра, які надихали його творчість, і неодноразово бував тут. Однак із життям на Чернечій горі не склалося — зате вийшло бути тут похованим.
