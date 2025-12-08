Пляжі Одеси перетворились на "капучино". Що це за рідкісне явище (відео)

Це явище один з найрідкісніших феноменів у природі

На узбережжі Чорного моря в Одесі помітили дивне та рідкісне явище. Адже море фактично перетворилось на піну.

"Телеграф" розповість, що сталось з Чорним морем біля Одеси та чому воно схоже на пінку капучино. Зауважимо, що дивне явище місцеві помітили ще у суботу, 6 грудня, але наразі воно набуло вражаючих масштабів.

Як видно на опублікованих відео, до узбережжя Одеси зараз прибиває не хвилі, а піну, яка усіяла всі пляжі. Деякі конструкції на пляжах укрило цією масою так щільно, нібито їх замело снігом. Це вражаюче явище називається Cappuccino Coast — один з найрідкісніших феноменів у природі.

Чому море в Одесі перетворилось на піну

За словами вчених, піна з’являється через накопичення водоростей, морської солі, відходів. Усе разом в поєднанні зі штормовим вітром, який виступає як міксер, перетворюється на піну. Адже хвилі збиваються у густу піну, яка довго не осідає. Утворена маса не небезпечна для людей чи навколишнього середовища. Але вона має високу концентрацію солі тому після висихання залишає білі сліди.

Піна на берегу Одеси. Скріншот з відео

Зауважимо, що для Одеси це явище більш-менш звичне. Адже кожного року пляжі вкриваються піною. Щоправда, частіше це можна побачити саме в холодну пору року.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому крижаний дощ став звичним явищем для України та в чому його небезпека.