Ламає дерева і обриває дроти: чому крижаний дощ став звичним явищем для України, пояснює синоптикиня

Синоптикиня пояснила механізм утворення цього явища

Крижаний дощ, який залишає людей без світла та ламає дерева, перетворився майже на звичне явище для України взимку.

Завідувачка сектору метеорологічних прогнозів Тернопільського обласного гідрометцентру Оксана Озимків розповіла "Телеграфу", чому це відбувається.

Головна причина — потепління зим. "Зими зараз дуже потепліли: починаючи з 2000-х років, вони практично завжди в плюсових значеннях", — каже метеорологиня.

Як утворюється крижаний дощ

За її словами, крижаний дощ виникає за специфічних умов. "Зверху повітряна маса тепла, а у приземному шарі повітря холодно. І відповідно, коли тепла повітряна маса з висоти дає нам опади, вони йдуть у вигляді дощу. Опускаючись вниз вони замерзають", — пояснює Озимків.

Краплі дощу, потрапляючи на холодну поверхню, миттєво перетворюються на лід. Вони покривають лінії електропередач, дроти, дерева та дороги товстим шаром льоду. Найнебезпечніше те, що до крижаного дощу часто додається мокрий сніг.

Для утворення крижаного дощу потрібна невелика мінусова температура біля землі — від нуля до кількох градусів морозу, пояснює метеорологиня. "При сильних морозах буде падати сухий сніг. А коли невеликий мінус або близько нуля — це якраз сприяє утворенню крижаного дощу", — зазначає синоптикиня.

Крижаний дощ в Україні

Винуватці цього явища — циклонічні та фронтальні системи, які приносять вологе повітря. Якщо біля поверхні землі залишається холодне повітря, а зверху надходить тепла маса з опадами, створюються ідеальні умови для крижаного дощу.

Зараз такі ситуації трапляються частіше, і причиною цьому є загальне потепління. Зимовий період скоротився, морози стали рідкісними, а відлиги — звичною справою.

