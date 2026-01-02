Біля Одеси після зимових штормів утворилася аномалія: скільки вона протримається (відео)

Це сезонне явище

На узбережжі біля Одеси утворилась коса. Місцеві кажуть — подібні явища відбуваються достатньо часто взимку, майже щороку, здебільшого після штормів.

Коса це вузька смуга суші, яку намило море в прибережній частині. В Одесі вона складається здебільшого з піску та черепашок, які перемістило течією та хвилями.

Штормові хвилі та течії підняли пісок з глибини та перенесли його ближче до берега. Прибережні течії міняли свій напрямок, що призвело до накопичення піску паралельно пляжу. Як тільки хвилі вгамувались — пісок осів у вигляді невисокого валу.

Зазвичай такі коси існують від кількох днів до кількох тижнів. І хоча це явище не таке унікальне, все одно привернуло увагу і одеситів, і туристів. Зазначимо, що коса може сформуватися і перпендикулярно пляжу, і це більш небезпечний варіант.

Перпендикулярні коси утворюються в місцях, де є природні заглиблення дна або розриви хвиль, і формується так звана зворотна течія. Ця течія "витягує" пісок від берега у море, відкладаючи його у вигляді вузького язика або гребеня, перпендикулярного береговій лінії. Саме зворотна течія несе небезпеку та може віднести в море.

