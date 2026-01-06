Один маневр — і вже порушення ПДР: ці два схожих дорожніх знаки — біда для водіїв (фото)

Просте пояснення для новачків та досвідчених водіїв

У правилах дорожнього руху є знаки, які чимось дуже схожі один на одного, однак вони мають різні значення. Серед них можна виділити "Односторонній рух" та "Рух прямо".

У більшості початківців, які тільки вчать теорію, аби отримати посвідчення водія, виникають питання щодо цих знаків. "Телеграф" вирішив пояснити, який вигляд вони мають, що означають та як їх легко запам'ятати.

Дорожні знаки - "Односторонній рух" та "Рух прямо". Колаж "Телеграфу"

Синій квадратний знак зі стрілкою означає дорогу, де діє односторонній рух. Можна їхати прямо, наліво або направо. Поворот праворуч роблять з крайньої правої смуги, ліворуч – з крайньої лівої. Розворот заборонений.

Синій круглий знак зі стрілкою показує, що рух дозволений тільки прямо або праворуч до прилеглої території, якщо знак стоїть за перехрестям. Він діє лише на перше перехрещення дороги. Важливо не плутати перехрестя і перехрещення – це різні речі.

Як їх запам'ятати

За формою:

Квадрат — "дозволено більше варіантів". Ще він може нагадувати поле для маневру, тобто можна повертати;

Коло — "тільки прямо". Можна асоціювати його з тунелем, де рухатись потрібно тільки прямо.

