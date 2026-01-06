Один маневр — и уже нарушение ПДД: эти два похожих дорожных знака — беда для водителей (фото)

Простое объяснение для новичков и опытных водителей

В правилах дорожного движения есть знаки, которые чем-то очень похожи друг на друга, однако они имеют разные значения. Среди них можно выделить "Одностороннее движение" и "Движение прямо".

У большинства новичков, которые только учат теорию, чтобы получить водительское удостоверение, возникают вопросы по поводу этих знаков. "Телеграф" решил объяснить, как они выглядят, что означают и как их легко запомнить.

Дорожные знаки – "Одностороннее движение" и "Движение прямо". Коллаж "Телеграфа"

Синий квадратный знак со стрелкой означает дорогу, где действует одностороннее движение. Можно ехать прямо, налево или направо. Поворот справа делают из крайней правой полосы, слева – из крайней левой. Разворот запрещен.

Синий круглый знак со стрелкой показывает, что движение разрешено только прямо или справа к близлежащей территории, если знак стоит за перекрестком. Он действует только на первое пересечение дороги. Важно не путать перекресток и перекрещение – это разные вещи.

Как их запомнить

По форме:

Квадрат — "разрешено больше вариантов". Еще он может напоминать поле для маневра, то есть можно поворачивать;

Круг – "только прямо". Можно ассоциировать его с туннелем, где нужно двигаться только прямо.

