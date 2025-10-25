Поліція назвала порушення, яке найчастіше забирає життя на дорогах

Поліція України назвала найпоширеніше порушення на дорогах — ДТП з травмованими та загиблими спричиняє саме воно

В Україні хочуть посилити відповідальність за перевищення швидкості. За статистикою, це найрозповсюдженіше порушення.

Що потрібно знати

Перевищення швидкості – найпоширеніше порушення ПДР в Україні

Поліція використовує камери автоматичної фіксації та прилади для контролю за порушниками швидкісного режиму

За перевищення швидкості понад 20 км/год штраф становить 340 грн

Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в інтерв'ю РБК-Україна. Він наголосив, що поліція також звертає увагу більше саме на це правопорушення через кількість ДТП, яке воно спричиняє.

41% всіх ДТП з травмованими і загиблими пов'язані саме з перевищенням дозволеної швидкості. Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції

Білошицький зазначив, що у поліції для контролю за порушниками швидкісного режиму є кілька методів: камери автоматичної фіксації або ж встановлення з приладами у неавтоматичному режимі.

Він також наголосив — навіть в роки війни, ситуація із порушеннями не змінилась. На початку повномасштабного вторгнення росіян були особливості — на дорогах були блокпости та інші об'єкти. Через неуважність водіїв ставались дорожньо-транспортні пригоди, особливо в умовах недостатнього освітлення.

Нагадаємо, за перевищення швидкості на понад 20 км/год в Україні передбачено штраф 340 гривень. Якщо порушення "спіймала" система автоматичної фіксації, можна сплатити тільки половину штрафу — 170 грн — якщо встигнути за 10 днів з отримання постанови.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пішоходи часто гинуть через нехтування правилами ПДР. Проте, відсоток аварій за участі пішоходів, які порушували ПДР, становить приблизно 2,1% від загальної кількості ДТП.