Водіям варто знати: в Україні може зʼявитись новий дорожній знак

Що важливо знати водіям про нові введдення на дорогах

В Україні планують додати до ПДР новий дорожній знак — білий ромб на синьому тлі. Такий знак уже можна було побачити на дорогах європейських країн, зокрема у Франції та Німеччині.

Про ініціативу впровадження знаку заявив депутат Львівської міськради Петро Адамік. За його словами, це рішення допоможе розвантажити дороги та зробити міський транспорт екологічнішим.

Знак призначений для позначення смуг, якими можуть користуватися лише окремі категорії транспорту

До них належать:

легкові авто, в яких їде щонайменше двоє людей;

електромобілі;

таксі;

автобуси та інший громадський транспорт.

Що показав європейський досвід

У Варшаві та Берліні: Виділені смуги скоротили час поїздок у середньому на 12–15% і збільшили кількість попутників майже на третину — про це розповів транспортний інженер із Кракова Томаш Вільчак.

У Парижі: Карпулінг-смуги допомогли стабілізувати рух у години пік та покращити якість повітря. Водії почали частіше об’єднуватися в поїздки.

Європейський знак скоро на дорогах України

Львів стане першим

У Львові хочуть протестувати новий формат руху вже наступного року. Смуги планують облаштувати на найбільш завантажених вулицях. Якщо система виявиться успішною, подібні рішення можуть з’явитися й в інших містах.

Автоексперт Сергій Мельник наголошує: результат залежатиме від того, чи дотримуватимуться водії правил. Інакше новий знак може залишитися просто декорацією.

Раніше, Укрїна вже запозичувала кілька дорожніх знаків та елементів ПДР. Наприклад, "Головна дорога" та "Кінець головної дороги" — точна копія стандартів Венесуели та Німеччини.

Раніше, Укрїна вже запозичувала кілька дорожніх знаків та елементів ПДР. Наприклад, "Головна дорога" та "Кінець головної дороги" — точна копія стандартів Венесуели та Німеччини.