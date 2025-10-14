Рус

Обережно, вас знімають! Де на дорогах збирають мільйони на любителях швидкості (карта камер)

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Комплекси автофіксації перевищення швидкості на дорогах України Новина оновлена 14 жовтня 2025, 15:19
Комплекси автофіксації перевищення швидкості на дорогах України. Фото Колаж Телеграфу

Які камери витягли з гаманців українців понад 100 мільйонів гривень лише за вісім місяців

Перевищення швидкості — головна причина більшості штрафів на українських дорогах. "Очі" систем автоматичної фіксації бачать усе. Камери не втомлюються, не роблять поблажок і не мають настрою. Вони працюють цілодобово — і фіксують сотні тисяч порушень щомісяця, приносячи до українського бюджету сотні мільйонів гривень у рік. Саме тому їхня кількість постійно збільшується.

"Телеграф" дізнався, які саме комплекси фото- та відеофіксації у 2025 році виявилися найрезультативнішими, де вони розташовані і скільки грошей українські водії вже заплатили за зафіксовані порушення.

Які камери на українських дорогах виявились найрезультативнішими і де вони розташовані

Щоб дізнатись, які камери виявились найбільш прибутковими на українських дорогах, журналісти видання звернулись до МВС з офіційним запитом. У відповідь у міністерстві розповіли про топ-10 найрезультативніших пристроїв. Розповімо про їхнє розташування детальніше.

камери штрафи
Топ-10 камер за кількістю виписаний протоколів в Україні

За офіційними даними МВС, з 1 січня до 31 серпня 2025 року найбільше постанов винесли десять камер, розташованих на державних і місцевих трасах. Усі вони працюють в автоматичному режимі і фіксують перевищення швидкості на понад 20 або 50 км/год, а також рух по смузі громадського транспорту.

Траса "Київ-Чоп", Рівненська область

Камера HOAG 50/1 014-01/21, встановлена на 339-му кілометрі траси Київ–Чоп у Рівненській області, зафіксувала 61 075 порушень, за якими водії вже сплатили понад 12 мільйонів гривень штрафів. При цьому камера запрацювала лише 25 березня 2025 року.

GPS-координати: 50.587668, 26.149632

Київ

На другому місці — київська камера КАСКАД 003-1118 на Дніпровській набережній біля Причальної. За допомогою цього пристрою система винесла 57 169 постанов, з яких 54 тисячі вже сплачені — це ще 10,7 мільйона гривень у бюджет.

GPS-координати: 50.417382000 30.593149000

Третю сходинку посіла камера КАСКАД 004-1118 на вулиці Братиславській, 18 у Києві. Вона "заробила" майже 10 мільйонів гривень завдяки понад 53 тисячам зафіксованих порушень.

GPS-координати: 50.478137805 30.617633744

Окрім камер на Дніпровській набережній і Братиславській, у топ-10 потрапила ще одна — КАСКАД 005-1118 на Чоколівському бульварі, 24.

Вона зафіксувала 49 629 порушень, а до бюджету надійшло понад 9,4 мільйона гривень.

GPS-координати: 50.431336111 30.455482947

Траса Київ–Чоп — головний донор штрафів: одразу кілька камер у топ-10

Серед лідерів одразу кілька пристроїв стоять на трасі М-06 Київ–Чоп — одній з найжвавіших у країні.

На 247-му кілометрі в Житомирській області камера VEGA SMART SPEED DUAL BAND 2010000586 зафіксувала 52 669 порушень, що принесли державі понад 15,9 мільйона гривень.

GPS-координати: 50.607745, 27.364551

Поруч, на цій же ділянці, камера EXPERT-FS E75053467 винесла 51 141 постанову — і це ще 13,7 мільйона гривень штрафів.

GPS-координати: 50.607833, 27.365667

Не відстає й Павлоград: камера HOAG-50/1 012-01/21 на вулиці Дніпровській, 409 зібрала понад 10 мільйонів гривень за 44 тисячі сплачених штрафів.

GPS-координати: 48.501139, 35.914500

Топ-10 найактивніших камер України: розташування (таблиця)

камери в Україні
Топ-10 камер, які зібрали найбільше штрафів в Україні

Швидкість коштує дорого: 1700 гривень — максимальний штраф за одне перевищення

камери автоматичної фіксації порушень ПДР
Як виглядають камери контролю швидкості на українських дорогах

За українським законодавством, перевищення швидкості більш як на 50 км/год карається штрафом у 1700 гривень. Це — найбільша сума, яку може отримати водій за порушення, зафіксоване камерою.

В МВС наголошують: система працює не для наповнення бюджету, а для зменшення аварійності. Проте статистика показує — поки водії не знижують швидкість, камери продовжують "заробляти".

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що в Україні почали штрафувати за приховування номерів від камер автофіксації. Такі способи незаконні, хоч і дієві

Теги:
#Штраф #Камери #ПДР #камери фотофіксації