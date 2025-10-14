Обережно, вас знімають! Де на дорогах збирають мільйони на любителях швидкості (карта камер)

Які камери витягли з гаманців українців понад 100 мільйонів гривень лише за вісім місяців

Перевищення швидкості — головна причина більшості штрафів на українських дорогах. "Очі" систем автоматичної фіксації бачать усе. Камери не втомлюються, не роблять поблажок і не мають настрою. Вони працюють цілодобово — і фіксують сотні тисяч порушень щомісяця, приносячи до українського бюджету сотні мільйонів гривень у рік. Саме тому їхня кількість постійно збільшується.

"Телеграф" дізнався, які саме комплекси фото- та відеофіксації у 2025 році виявилися найрезультативнішими, де вони розташовані і скільки грошей українські водії вже заплатили за зафіксовані порушення.

Які камери на українських дорогах виявились найрезультативнішими і де вони розташовані

Щоб дізнатись, які камери виявились найбільш прибутковими на українських дорогах, журналісти видання звернулись до МВС з офіційним запитом. У відповідь у міністерстві розповіли про топ-10 найрезультативніших пристроїв. Розповімо про їхнє розташування детальніше.

Топ-10 камер за кількістю виписаний протоколів в Україні

За офіційними даними МВС, з 1 січня до 31 серпня 2025 року найбільше постанов винесли десять камер, розташованих на державних і місцевих трасах. Усі вони працюють в автоматичному режимі і фіксують перевищення швидкості на понад 20 або 50 км/год, а також рух по смузі громадського транспорту.

Траса "Київ-Чоп", Рівненська область

Камера HOAG 50/1 014-01/21, встановлена на 339-му кілометрі траси Київ–Чоп у Рівненській області, зафіксувала 61 075 порушень, за якими водії вже сплатили понад 12 мільйонів гривень штрафів. При цьому камера запрацювала лише 25 березня 2025 року.

GPS-координати: 50.587668, 26.149632

Київ

На другому місці — київська камера КАСКАД 003-1118 на Дніпровській набережній біля Причальної. За допомогою цього пристрою система винесла 57 169 постанов, з яких 54 тисячі вже сплачені — це ще 10,7 мільйона гривень у бюджет.

GPS-координати: 50.417382000 30.593149000

Третю сходинку посіла камера КАСКАД 004-1118 на вулиці Братиславській, 18 у Києві. Вона "заробила" майже 10 мільйонів гривень завдяки понад 53 тисячам зафіксованих порушень.

GPS-координати: 50.478137805 30.617633744

Окрім камер на Дніпровській набережній і Братиславській, у топ-10 потрапила ще одна — КАСКАД 005-1118 на Чоколівському бульварі, 24.

Вона зафіксувала 49 629 порушень, а до бюджету надійшло понад 9,4 мільйона гривень.

GPS-координати: 50.431336111 30.455482947

Траса Київ–Чоп — головний донор штрафів: одразу кілька камер у топ-10

Серед лідерів одразу кілька пристроїв стоять на трасі М-06 Київ–Чоп — одній з найжвавіших у країні.

На 247-му кілометрі в Житомирській області камера VEGA SMART SPEED DUAL BAND 2010000586 зафіксувала 52 669 порушень, що принесли державі понад 15,9 мільйона гривень.

GPS-координати: 50.607745, 27.364551

Поруч, на цій же ділянці, камера EXPERT-FS E75053467 винесла 51 141 постанову — і це ще 13,7 мільйона гривень штрафів.

GPS-координати: 50.607833, 27.365667

Не відстає й Павлоград: камера HOAG-50/1 012-01/21 на вулиці Дніпровській, 409 зібрала понад 10 мільйонів гривень за 44 тисячі сплачених штрафів.

GPS-координати: 48.501139, 35.914500

Топ-10 найактивніших камер України: розташування (таблиця)

Топ-10 камер, які зібрали найбільше штрафів в Україні

Швидкість коштує дорого: 1700 гривень — максимальний штраф за одне перевищення

Як виглядають камери контролю швидкості на українських дорогах

За українським законодавством, перевищення швидкості більш як на 50 км/год карається штрафом у 1700 гривень. Це — найбільша сума, яку може отримати водій за порушення, зафіксоване камерою.

В МВС наголошують: система працює не для наповнення бюджету, а для зменшення аварійності. Проте статистика показує — поки водії не знижують швидкість, камери продовжують "заробляти".

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що в Україні почали штрафувати за приховування номерів від камер автофіксації. Такі способи незаконні, хоч і дієві