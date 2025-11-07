Рус

Ця пряність захищає тюльпани і врятує вашого кота

Ірина Семчишина
Порошок гірчиці допоможе вашим тюльпанам
Порошок гірчиці допоможе вашим тюльпанам

До глибокої осені можна садити цибулини тюльпанів. Якщо при цьому додати в лунку прянощі, можна захистити квіти від мишей і одночасно врятувати свого кота.

Поки земля залишається теплою, продовжується активна висадка тюльпанів. Досвідчені квіткарі знають, що нові сорти викликають великий інтерес у мишей: гризуни люблять ласувати солодкими цибулинами. І навесні є ризик замість шикарної клумби побачити майже голі жалюгідні грядки.

Найпоширеніший метод боротьби з гризунами – використання отрут. Але миші, навіть отруєні, завжди залишаються в центрі уваги котів, які в цьому випадку багатьом ризикують.

На жаль, домашні пухнасті улюбленці можуть стати жертвою вашої любові до тюльпанів. І навіть якщо у вас немає своїх кішок, то варто заздалегідь подбати про здоров’я сусідських мурлик. А головне, що є простий та ефективний спосіб, як захистити квіти та врятувати котів.

Візьміть порошок гірчиці, і на дно кожної лунки спочатку насипте по чайній ложці цієї пряності, після чого садіть цибулини звичайним способом. Гірчиця відлякує гризунів, і до того ж це дуже гарне добриво для землі. Всім добра та котам теж!

Тюльпани Перемога
До речі, старі сорти тюльпанів, як цей сорт "Перемога" — не цікавлять мишей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які квіти можна посадити на зиму, щоб навесні був чудовий квітник.

