"Сокіл" у Дніпрі мав бути більшим: що приховує історія цього житлового масиву

Про назву житлового масиву "Сокіл" ходять легенди

Житломасив Сокіл розташований на правобережному пагорбі, звідки відкриваються панорамні види на Дніпро та сусідню Перемогу, і це задає особливий характер місцю. Сокіл називають спокійним і зручним для життя мікрорайоном. Тут немає промислових зон, багато житлових будинків, шкіл і повсякденної інфраструктури, а ритм життя помітно тихіший, ніж у центральній частині Дніпра.

"Телеграф" розповість, де розташований житломасив Сокіл, як він формувався, з яких частин складається і чому вважається однією з особливих локацій Дніпра.

Адміністративно житломасив Сокіл входить до Соборного району Дніпра. Він розташований на південно-східній правобережній околиці міста, на височині між житломасивами Тополя і Перемога. Територія обмежена Тонельною та Євпаторійською балками. З одного боку до району прилягають Запорізьке шосе та вулиця Космічна, з іншого — відкриваються панорамні види на Дніпро. Таке розташування від самого початку робило Сокіл особливою частиною міста.

Будівництво ж/м "Сокіл" зняли у фільмі "Дивна відпустка". Фото: facebook.com/groups/yadnepr

Формально житловий масив розділено на дві частини — Сокіл-1 і Сокіл-2. У генеральному плані міста передбачався також Сокіл-3, який мав з’явитися за Євпаторійською балкою. Але економічна криза 1990-х років зупинила розвиток проєкту, і будівництво нових кварталів у цьому напрямку так і не було відновлено. Межою між першою та другою частинами житломасиву стала міська магістраль — бульвар Слави.

Сокіл-1 почали забудовувати першим: будівництво стартувало у 1980 році. Цей мікрорайон розташований у південно-східній частині Дніпра. Сокіл-2 почали зводити наприкінці 1980-х років, уже за бульваром Слави.

Скульптура сокола на бульварі Слави Фото: gorod.dp.ua

Існує міська легенда, згідно з якою планування двох мікрорайонів на мапі нагадує крила птаха, що й закріпило за районом його назву — Сокіл. За іншою версією, таку назву масив отримав через зв’язок з авіацією та планеризмом. Нібито тут міг розташовуватися аероклуб "Сокіл", члени якого на початку війни добровольцями пішли на фронт і загинули під час оборони міста, а сам клуб був знищений бомбардуваннями. За ще однією версією, позивним "Сокіл" користувалася ланка дніпровських планеристів, які загинули в першому повітряному бою під Харковом.

Існує й більш прозаїчне пояснення: назву житломасиву могли пов’язати з архітектором і інженером-будівельником Олексієм Соколом, мешканцем Кам’янського, який у 1930-х роках займався проєктуванням парашутних вишок.

Новобуд SokolovSky на ж/м Сокіл-2. Фото facebook.com/sokolovsky.dnepr

Сокіл традиційно сприймається як спокійний спальний район. Тут збудовані багатоповерхові житлові будинки, працюють школи, дитячі садки, розвивальні центри, магазини, супермаркети, фітнес-клуби, спортивні секції, студії йоги та бойових мистецтв, при цьому кількість кафе й розважальних закладів залишається обмеженою. Завдяки розташуванню на височині та відсутності великих промислових підприємств район вважається відносно сприятливим з точки зору екології, хоча власних парків і великих зелених зон тут немає.

Бульвар Слави. Фото: gorod.dp.ua

Серед локальних пам’яток Сокола виділяються два бульвари Слави — результат того, що єдину магістраль, розпочату з боку Перемоги, так і не було повністю реалізовано. Ще один знаковий об’єкт — так званий "Білий дім" на бульварі Слави, будівля, з даху якої відкриваються панорамні краєвиди на місто та Дніпро.

