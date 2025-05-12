Його звели на місці козацької переправи: як раніше виглядав найдовший міст у Дніпрі
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Завдяки цьому мосту транзитний транспорт проїжджає дорогою Київ – Донецьк без заїзду до міста
Мости – це не просто інженерні споруди, а символи зв’язку та руху вперед. Раніше "Телеграф" вже розповідав історію Старого мосту в Дніпрі, що став важливою частиною міської історії. Тепер розповімо про Кайдацький міст — переправу, яка виросла на місці старовинного перевізного шляху та стала важливим елементом сучасної транспортної системи міста.
Кайдацький міст — один із наймолодших і найдовший у Дніпрі (його довжина — 1732 метри). Він став п’ятою за рахунком міською переправою, але історія цього місця сягає глибини століть. Ще у XVII–XVIII століттях тут, між Новим Кодаком і Ломівкою, діяв один із найдавніших дніпровських перевізів. Згодом його закривали та знову відкривали — особливо активно ним користувалися під час Другої світової війни та в повоєнні роки.
Ця переправа, відома як Кодацький перевіз, була важливою частиною транспортного шляху, що з’єднував Лівобережну Україну із Запорозькою Січчю та південними регіонами. Через неї прямували чумаки, козаки, торговці й промисловці, які вирушали до Криму по сіль або до Кагальника по рибу. За розпорядженням запорозького коша навіть було створено спеціальну перевізну команду, яка допомагала з вантажами.
Однак із початком будівництва Катеринослава та його правобережної частини перевіз утратив свою актуальність. У 1796 році з’явився новий понтонний міст, місце розташування якого в XIX столітті неодноразово змінювали. У 1884 році в місті з’явився перший стаціонарний міст, пізніше — Мерефо-Херсонський залізничний, дерев’яний Центральний і знаменитий Новий міст. Усе це передувало появі Кайдацького.
У 1970-х роках, на тлі стрімкого зростання житлових масивів, виникла потреба в новій переправі. Вона мала з’єднати великі райони й зняти частину транспортного навантаження з центру міста. У 1975–1976 роках розпочалась розробка проєкту Кайдацького мосту.
Новий міст замислювався як широка магістраль із шестисмуговим рухом та швидкісним трамваєм. Будівництвом займалися фахівці "Мостобуд-1", а необхідні конструкції виготовляв Дніпропетровський завод мостових залізобетонних конструкцій, де навіть відкрили два нові цехи. Під час будівництва працівники долали течію ріки, кригу та інші природні перешкоди.
Відкрили міст 5 листопада 1982 року. А 21 лютого 1997 року на Кайдацькому мосту відкрили нову трамвайну лінію з правого берега до масиву "Лівобережний", що стало справжнім подарунком для жителів віддаленого району.
Кайдацький міст не лише з’єднав важливі райони міста, а й став прикладом інженерного прогресу. І досі він залишається ключовим елементом транспортної інфраструктури Дніпра.