Його звели на місці козацької переправи: як раніше виглядав найдовший міст у Дніпрі

Завдяки цьому мосту транзитний транспорт проїжджає дорогою Київ – Донецьк без заїзду до міста

Мости – це не просто інженерні споруди, а символи зв’язку та руху вперед. Раніше "Телеграф" вже розповідав історію Старого мосту в Дніпрі, що став важливою частиною міської історії. Тепер розповімо про Кайдацький міст — переправу, яка виросла на місці старовинного перевізного шляху та стала важливим елементом сучасної транспортної системи міста.

Кайдацький міст — один із наймолодших і найдовший у Дніпрі (його довжина — 1732 метри). Він став п’ятою за рахунком міською переправою, але історія цього місця сягає глибини століть. Ще у XVII–XVIII століттях тут, між Новим Кодаком і Ломівкою, діяв один із найдавніших дніпровських перевізів. Згодом його закривали та знову відкривали — особливо активно ним користувалися під час Другої світової війни та в повоєнні роки.

Будівництво Кайдацького мосту

Ця переправа, відома як Кодацький перевіз, була важливою частиною транспортного шляху, що з’єднував Лівобережну Україну із Запорозькою Січчю та південними регіонами. Через неї прямували чумаки, козаки, торговці й промисловці, які вирушали до Криму по сіль або до Кагальника по рибу. За розпорядженням запорозького коша навіть було створено спеціальну перевізну команду, яка допомагала з вантажами.

Однак із початком будівництва Катеринослава та його правобережної частини перевіз утратив свою актуальність. У 1796 році з’явився новий понтонний міст, місце розташування якого в XIX столітті неодноразово змінювали. У 1884 році в місті з’явився перший стаціонарний міст, пізніше — Мерефо-Херсонський залізничний, дерев’яний Центральний і знаменитий Новий міст. Усе це передувало появі Кайдацького.

У 1970-х роках, на тлі стрімкого зростання житлових масивів, виникла потреба в новій переправі. Вона мала з’єднати великі райони й зняти частину транспортного навантаження з центру міста. У 1975–1976 роках розпочалась розробка проєкту Кайдацького мосту.

Новий міст замислювався як широка магістраль із шестисмуговим рухом та швидкісним трамваєм. Будівництвом займалися фахівці "Мостобуд-1", а необхідні конструкції виготовляв Дніпропетровський завод мостових залізобетонних конструкцій, де навіть відкрили два нові цехи. Під час будівництва працівники долали течію ріки, кригу та інші природні перешкоди.

Відкриття Кайдацького мосту у 1982 році, Фото: Музей історії Дніпра

Відкрили міст 5 листопада 1982 року. А 21 лютого 1997 року на Кайдацькому мосту відкрили нову трамвайну лінію з правого берега до масиву "Лівобережний", що стало справжнім подарунком для жителів віддаленого району.

Відкриття нової гілки трамвайної колії через Кайдацький міст у 1997 році. Фото: Роман Кравцов

Кайдацький міст не лише з’єднав важливі райони міста, а й став прикладом інженерного прогресу. І досі він залишається ключовим елементом транспортної інфраструктури Дніпра.