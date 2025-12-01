Місцевість у Дніпрі називають "Боржом": як вона з’явилася і чи пов’язана з Грузією
Ця невелика частина у лівобережній частині Дніпра зберегла свою унікальну атмосферу
У Дніпрі є добре впізнавана місцевість, яку за аналогією з грузинським містом-курортом і знаменитою мінеральною водою неофіційно називають Боржом. Це народна назва міцно закріпилася за районом, який виник дуже багато років тому і досі зберіг свою особливу атмосферу.
"Телеграф" пропонує дізнатися, де знаходиться Боржом, чому його так називають і що там особливого.
Територія, яку в Дніпрі називають Боржом, формувалася як північне передмістя робітничого селища Мануйловка. Тоді за спеціальним проєктом тут будували Нову колонію заводу Комінтерн. Зокрема, вулиця Боржомська на карті міста з’явилася приблизно в середині 1920-х років. Офіційним районом ця місцевість так і не стала, але її межі добре відомі жителям: ділянка між Донецьким шосе, вулицями Янтарною, Бетховена і Петра Полтави. Сьогодні тут розташовані території Лівобережного-1 і Лівобережного-2.
Значна частина забудови тут одноповерхова, що збереглася ще з радянських і довоєнних часів. У західній частині височіють багатоповерхівки, збудовані заводом Комінтерн (нині АТ "Комінмет") для своїх працівників. Ці "комінтернівські" 5- і 2-поверхові будинки й досі легко впізнаються за типовими для часу будівництва архітектурними рішеннями.
Назва Боржом, за спогадами старожилів, з’явилася завдяки колись знайденим тут джерелам чистої води. Саме ця особливість породила асоціацію з мінеральними джерелами Боржомі, від якої й пішла назва цієї місцевості.
Серед місцевих орієнтирів колись вирізнялася невелика забігайлівка "Баржом" на вулиці Боржомській. Вона давно стала неформальним символом району і ще більше закріпила його назву в міській топоніміці.
Сьогодні Боржом — це частина Дніпра зі своєю історією, знайома багатьом, хто жив або бував на Лівобережжі. За багато років свого існування вона не змінюється і зберігає в собі пам’ять про робітничі селища.
