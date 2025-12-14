Короткі тексти, які легко вчаться, але звучать щиро: найкращі щедрівки для дітей
Прості щедрівки, які зроблять свято Маланки особливим
За новим стилем Щедрий вечір (свято Маланки) відзначається 31 грудня. В цей день українські домівки наповнюються знайомим з дитинства піснями. Діти відвідують оселі і щедрують, зичачи господарям дому достатку, щастя та здоров'я. Однак для наймолодших важливо обрати ті щедрівки, які легко вивчити.
У 2025 році традиційні щедрівки знову звучатимуть по всій Україні — і для наймолодших особливо важливо обрати ті, що легко запам'ятати й проспівати від щирого серця. "Телеграф" зібрав для вас найкращі тексти для малечі.
Щедрівки для дітей
Щедрівочка щедрувала,
З Новим роком Вас вітала.
Щоб і свині в Вас велися,
Щоб і кури в Вас неслися,
Щоб і кіт у хаті нявкав,
І собака в дворі гавкав.
***
Як ходили ми бродили,
То щедрівочку зустріли.
З нею ми прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,
В охорону — ангелятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,
Море сміху і любові.
Щоб усі були здорові!
***
Щедрий вечір, добрий вечір -
І дорослим, і малечі!
Щастя, радості, любові,
Щоб завжди були здорові,
Вдачу мали гарну й щиру
І жили в умовах миру.
Щоб Господь оберігав,
Вам усе потрібне дав,
Щоб забрав з думок неспокій,
Дав багато мирних років.
***
Щедрий вечір, добрий вечір -
Щире, добре свято!
Щоб було у вас в родині
Діточок багато!
Щоб були усі здорові,
Сповнені рум’янку!
Щоб стелилась ваша доля,
Наче вишиванка!
Щоб в родині дружній вашій
Сміх котився щиро!
Щедрий вечір, добрий вечір,
Всім добра і миру!
***
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Засяяла в небі зірочка.
Тож прийшли до вас до хати
Всім здоров’я побажати,
Хай прекрасним буде рік,
І йшла лиш радість на поріг,
Дружньою була родина
І вся наша Україна!
***
Добрий вечір вашій хаті!
Ми прийшли пощедрувати!
Щастя зичимо родині,
Й миру неньці Україні,
Всім достатку і везіння,
У сім’ї порозуміння!
