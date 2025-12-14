Рус

Короткі тексти, які легко вчаться, але звучать щиро: найкращі щедрівки для дітей

Наталія Дума
Зимовий вечір
Зимовий вечір.

Прості щедрівки, які зроблять свято Маланки особливим

За новим стилем Щедрий вечір (свято Маланки) відзначається 31 грудня. В цей день українські домівки наповнюються знайомим з дитинства піснями. Діти відвідують оселі і щедрують, зичачи господарям дому достатку, щастя та здоров'я. Однак для наймолодших важливо обрати ті щедрівки, які легко вивчити.

У 2025 році традиційні щедрівки знову звучатимуть по всій Україні — і для наймолодших особливо важливо обрати ті, що легко запам'ятати й проспівати від щирого серця. "Телеграф" зібрав для вас найкращі тексти для малечі.

Щедрівки для дітей

Щедрівочка щедрувала,

З Новим роком Вас вітала.

Щоб і свині в Вас велися,

Щоб і кури в Вас неслися,

Щоб і кіт у хаті нявкав,

І собака в дворі гавкав.

***

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

Щедрівки для дітей 2025
Діти щедрують. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

***

Щедрий вечір, добрий вечір -

І дорослим, і малечі!

Щастя, радості, любові,

Щоб завжди були здорові,

Вдачу мали гарну й щиру

І жили в умовах миру.

Щоб Господь оберігав,

Вам усе потрібне дав,

Щоб забрав з думок неспокій,

Дав багато мирних років.

***

Щедрий вечір, добрий вечір -

Щире, добре свято!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові,

Сповнені рум’янку!

Щоб стелилась ваша доля,

Наче вишиванка!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Всім добра і миру!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Засяяла в небі зірочка.

Тож прийшли до вас до хати

Всім здоров’я побажати,

Хай прекрасним буде рік,

І йшла лиш радість на поріг,

Дружньою була родина

І вся наша Україна!

***

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Й миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння,

У сім’ї порозуміння!

