Натуральне хутро чи синтетика: чому ноги мерзнуть навіть у теплих чоботях

Від чого насправді залежить тепло ніг у зимовому взутті

Багато людей вважають, що взимку головне — взуття з товстою підошвою та натуральним хутром. Але навіть у таких чоботях ноги можуть замерзати.

Микола Фокін, полтавський швець із майже двадцятирічним досвідом, розповів "Телеграфу" чи дійсно натуральне хутро гріє взимку. Проблема у тому, чому у взутті холодно ногам, часто пов'язана не з матеріалами.

Взуття з хутра. Фото: Rozetka

Майстер зазначає, що для наших зим не завжди критично, з чого взуття всередині — натурального хутра чи синтетики. Хутро зазвичай тепліше, але воно може спричиняти пітливість ніг.

Найчастіше холод відчувається не через саме взуття, а через те, як його носять. Якщо весь день ходити у теплих приміщеннях у зимових чоботях, ноги пітніють, а взуття стає вологим. На морозі волога швидко охолоджується, тому ноги починають мерзнути.

