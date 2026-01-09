Українка показала, як обманюють покупців на відомому ринку – одразу підступ і не помітиш (відео)

Виявила "патчі для проблемної шкіри" тільки вдома

Одеситка показала на відео, як її обдурили на "Привозі". Місця, де хурма почала чорніти, заклеїли яскравими етикетками.

Відповідні кадри покупниця опублікувала в ТікТок та підписала: "Купила хурму на "Привозі". Вперше таке бачу…"

Багато інтернет-користувачів зазначали, що на цьому ринку найбільше обманюють людей, тому вони купують товари в інших місцях. Скаржилися на обваження та зіпсований товар, який їм підсунули на "Привозі".

Інші коментатори не погодилися з критикою та нагадали, що скрізь треба бути уважними.

Були й такі, хто писав, що у темних плямах немає нічого страшного, чи жартував із приводу гнилої хурми та недобросовісних продавців.

"Це є патчі для проблемної шкіри", — написав коментатор.

"Зима ж, прихворіла хурма. Лікують, як можуть", — пояснив інший.

"Так то – лікувальний пластир. Якби не зірвали, то ще кілька годин і все пройшло б", – пожартував ще один одесит.

Раніше ми розповіли історію бризолів та одеського форшмаку. Як з’ясувалося, саме в Одесі німецька страва стала єврейською.

Також ми писали про кумедне слово, яке одесити вважають своїм надбанням. Воно може збагатити лексикон і зробити мову живою та яскравою.