Українка показала, як обманюють покупців на відомому ринку – одразу підступ і не помітиш (відео)

Автор
Марія Назарова
Дата публікації
Автор
Фрукти Новина оновлена 09 січня 2026, 22:59
Фрукти. Фото Колаж "Телеграфу"

Виявила "патчі для проблемної шкіри" тільки вдома

Одеситка показала на відео, як її обдурили на "Привозі". Місця, де хурма почала чорніти, заклеїли яскравими етикетками.

Відповідні кадри покупниця опублікувала в ТікТок та підписала: "Купила хурму на "Привозі". Вперше таке бачу…"

Багато інтернет-користувачів зазначали, що на цьому ринку найбільше обманюють людей, тому вони купують товари в інших місцях. Скаржилися на обваження та зіпсований товар, який їм підсунули на "Привозі".

Інші коментатори не погодилися з критикою та нагадали, що скрізь треба бути уважними.

Були й такі, хто писав, що у темних плямах немає нічого страшного, чи жартував із приводу гнилої хурми та недобросовісних продавців.

"Це є патчі для проблемної шкіри", — написав коментатор.

"Зима ж, прихворіла хурма. Лікують, як можуть", — пояснив інший.

"Так то – лікувальний пластир. Якби не зірвали, то ще кілька годин і все пройшло б", – пожартував ще один одесит.

