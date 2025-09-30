На краю Бразилії можна "побувати" в Одесі: яка історія цього міста (фото)

Першими жителями міста Нова Одеса, яке розташоване в Бразилії, стали українці

У різних країнах світу можна зустріти міста, вулиці та мости, назви яких пов’язані з Україною — від Нью-Йорка до США. Одне з таких місць знаходиться у Бразилії.

У Бразилії, а саме у штаті Сан-Паулу, розташований муніципалітет із назвою Нова Одеса. Місто є частиною столичного регіону Кампінас, як розібрався "Телеграф".

У 1905 році бразильський уряд заснував місто, яке спочатку називали "Núcleo Colonial" ("Колоніальне ядро"), як сільськогосподарський район для масштабного залучення європейських іммігрантів. Засновником Нової Одеси вважають міністра сільського господарства штату Сан-Паулу Карлоса Жозе де Арруда Ботельо, який після відвідування української Одеси надихнувся її архітектурою та плануванням і прагнув відтворити її частинку в Бразилії. Першими жителями нового міста стали переселенці з України, а деякі вулиці будували за зразком української Одеси.

Однак через несприятливий клімат багато перших поселенців залишили місто, і на якийсь час тут залишилося лише кілька українських родин. Уже у 1906 році уряд залучив переселенців з Латвії, які сформували більшість населення. Станом на 2020 рік Нова Одеса налічує понад 60 тисяч мешканців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відважний вчинок українця увічнили в Празі. Там міст носить його ім'я та прізвище.